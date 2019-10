00:02 Uhr

Arbeitssieg offenbart die Baustellen

TSV-Erste tut sich gegen bislang sieglose Nordendorfer lange Zeit schwer

Von Georg Kaulfersch

Am dritten Spieltag der Bezirksliga ging der TSV 1861 Nördlingen I als Favorit in die Partie gegen den bisher sieglosen SV Nordendorf II. Nach einem offenen Schlagabtausch sicherte man sich zwei Punkte und weiß nun um die Baustellen der Mannschaft.

Da lediglich das eingespielte Duo André Hock/Sven Svendsen sein Doppel gewinnen konnte, startete man mit einem 1:2-Rückstand. Denn die beiden anderen Nördlinger Doppelpaarungen verloren gleich zweimal mit 0:3, was man sich gegen stärkere Teams kaum leisten können wird. Nach einer Punkteteilung im Spitzenpaarkreuz und der Niederlage von Svendsen drohte Nordendorf sich früh abzusetzen. Zur Schlüsselpartie wurde deshalb die Begegnung zwischen Eugen Berg und Michael Rieger. Ersterem schien das Spiel nach einer ungefährdeten 2:0-Führung noch aus den Händen zu gleiten und erst im fünften Satz konnte er nach einem 11:9 sichtlich erleichtert als Sieger vom Tisch gehen.

So stand statt 2:5 ein 3:4 auf der Anzeigetafel und mit neuem Selbstvertrauen ausgestattet, verbuchte der TSV drei Einzelsiege in Folge. Chancenlos war dabei Gerhard Spicker gegen einen überlegenen Hock. Da parallel Ilja Gross in vier umkämpften Sätzen den Kürzeren zog, schien beim Stand von 6:5 aber noch einmal alles offen. Doch nun spielten alle Nördlinger Akteure mit der eingangs vermissten Konsequenz und Konzentration. In den drei folgenden Begegnungen verloren Svendsen, Berg und Marcel Kirschner lediglich einen Satz und wie bereits am vergangenen Spieltag siegte der TSV mit 9:5.

Gleich vier weitere Teams waren an diesem Spieltag aktiv. Die zweite und vierte Mannschaft behielt jeweils mit 9:2 die Oberhand. Herausragend war in der „Zweiten“ die Leistung von Tim Schröppel, dessen Siege im Spitzenpaarkreuz zum Flaschenöffner des deutlichen Sieges gegen den VfB Oberndorf wurden. Auch das Jugendteam um Marcel Dederer gewann gegen Mertingen mit 8:2. Lediglich die TSV-Dritte musste sich mit 3:9 gegen Wemding geschlagen geben.

TSV Nördlingen I – SV Nordendorff II . – Hock/Svendsen - Spicker/Aumiller 3:0, Gross/Kirschner - Rieger/Härpfer 0:3, Berg/Liebl - Schlembach/Schlembach 0:3, Hock - Schlembach, Tim 3:0, Gross - Spicker 1:3, Svendsen - Härpfer 1:3, Berg - Rieger 3:2, Kirschner - Schlembach, Robin 3:1, Liebl - Aumiller 3:0, Hock - Spicker 3:0, Gross - Schlembach, Tim 1:3, Svendsen - Rieger 3:0, Berg - Härpfer 3:0, Kirschner - Aumiller 3:1

