00:03 Uhr

Ausdauersportler trotzen der Kälte

Volle Konzentration kurz vor dem Startschuss in Bopfingen. Rund 75 Minuten später waren die schnellsten Läufer am Ziel in der Reimlinger Straße in Nördlingen.

Im Vorjahr hatten die Teilnehmer mit der großen Hitze zu kämpfen, heuer war es kalt und nass. Der Begeisterung am Start in Bopfingen, an der Strecke und im Ziel in Nördlingen tat dies keinen Abbruch

Von Hans Niederhuber

Seit dem Jahr 2009 richten die Organisatoren des TV Bopfingen und des TSV Nördlingen den Ipf-Ries-Halbmarathon aus. Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Athleten, der Lauf selbst hat sich auch überregional zu einer festen Institution unter den Ausdauersportlern entwickelt. Am Samstag meldeten sich trotz des schlechten Wetters noch rund 100 Teilnehmer nach, sodass fast 800 Läuferinnen und Läufer, darunter 75 Staffeln, antraten, um die 21,1 Kilometer von Bopfingen nach Nördlingen zu bewältigen. Nachdem es im vergangenen Jahr noch extrem warm war, hatten in diesem Jahr die Läufer und insbesondere auch die Zuschauer mit den kalten Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt zu kämpfen.

Bereits beim Start auf dem Marktplatz in Bopfingen kam das Gefühl einer Großveranstaltung auf, als das Feld der Athleten, das den gesamten Marktplatz gefüllt hatte, sich erst nach und nach in die Länge zog und es fast eine Minute dauerte, bis der letzte Läufer, begleitet von fetziger Partymusik, die Startlinie überschritten hatte. Mittels eines in die Startnummer integrierten Transponders wurde aber für jeden die persönliche Zeit exakt bestimmt.

Nach einer Runde durch die Bopfinger Innenstadt ging es auf asphaltierten Rad- und Feldwegen hinaus auf die freie Flur. Dabei zeigte sich, dass mit diesem Wettkampf nicht nur Spitzenathleten angesprochen wurden, sondern auch ein breites Feld von Hobby-und Freizeitsportlern auf die Strecke ging. Auf den ersten zehn Kilometern, vorbei an Flochberg, über Trochtelfingen und Utzmemmingen nach Nähermemmingen, wo bereits die Hälfte der Gesamtstrecke bewältigt war, zeigte sich das Läuferfeld noch als dichter Wurm, der sich durch die Landschaft zog. Alle ambitionierten Athleten, die den Halbmarathon in einer Zeit von 1:30, 1:45, 2:00 und erstmals 2:15 Stunden bestreiten wollten, konnten sich an den „Pacemakern“ orientieren. Diese waren an orangenen Fahnen und gelben Leuchtshirts zu erkennen, auf denen die anvisierte Zielzeit aufgedruckt war.

Zwischen grünen und gelben Feldern ging es weiter von Nähermemmingen über Holheim und Kleinerdlingen in Richtung Nördlingen. Vor der Stadtgrenze musste noch eine letzte Runde vorbei an der Lohmühle, dem Wilhelm-Christ-Bad und den Bäumlesgraben entlang gelaufen werden, ehe es durch das Baldinger Tor, über den Marktplatz, den Schäffles- und Brettermarkt zur Ziellinie in der Reimlinger Straße ging. Während mehrere Livebands, wie die Rockband „Stack“ in Nähermemmingen, der Kutzschbach-DJ am Bädle und die Wemdinger Trommler in der Baldinger Straße für gute Stimmung entlang der Strecke sorgten, wurden die Athleten auch unterwegs trotz der kalten Temperaturen von zahlreichen Zuschauern angefeuert. Vor allem auf den letzten 300 Metern vor dem Ziel war die Reimlinger Straße von unzähligen Begeisterten gesäumt, die den Läufern applaudierten und sie zu einem Schlussspurt anspornten.

Für die Verpflegung war vor allem durch die Sponsoren Wallersteiner Brauerei, Bissinger Auerquelle und Edeka Willmann gesorgt, auch bestand die Möglichkeit, sich die schweren und teils schmerzenden Beine von Roland Sobek und seinem Team kostenlos massieren zu lassen. Im Ochsenzwinger ließen Sportler, Begleiter und Zuschauer mit Lifemusik von „Horscht“ den Wettkampftag ausklingen. Besonders gut kam auch die spontane Versorgung mit Glühwein an.

Als Erster erreichte Timo Schmitz vom TSV Oettingen nach 1:14:43 Std. das Ziel, gefolgt von Raphael Heilmann vom Laufsport Gruszka mit 1:15:07 Std. und Sufiyaan Ashaaloo vom TSV Oettingen mit 1:16:07 Std. Die ersten Plätze bei den Frauen belegten Heike Strobel von der EnBW ODR in 1:35:52 Std., Anna Berger von der LG Warching in 1:36:17 Std. und Nicole Fischer von den Ries Hornets Nördlingen in 1:36:34 Std..

Die schnellste reine Männerstaffel waren die Ipf-Ries-Renner mit Norman Glenck, Jürgen Schabert und Jens Müller in 1:24:27 Std.; die schnellste Frauenstaffel war das Team Rückenwind mit Johanna, Judith und Lisa Maisch in 1:41:29 Std.; die schnellste Mixed-Staffel war VAF läuft mit Haik Bradtka, Alexander Rauwolf und Marcel Anders in 1:31:24 Std.

und zahlreiche Fotos sind auf der Internetseite www.ipf-ries-halbmarathon.de zu finden.

Themen Folgen