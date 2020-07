vor 19 Min.

Ausgewiesener Finanzfachmann

Vorstand gratuliert Wolfgang Winter zum „runden“ Geburtstag

Der Vorstand des TSV Nördlingen, vertreten durch Traudl Bauer und Helmut Beyschlag, überbrachte seinem Vorstandskollegen Wolfgang Winter anläßlich des 60. Geburtstags die Glückwünsche der gesamten TSV-Familie. Neben Gesundheit und Erfolg wünschten die Vorstandskollegen Wolfgang Winter weiterhin viel Spaß bei seinen sportlichen Aktivitäten, insbesondere dem Mountainbiken im heimischen Ries und dem Tischtennisspielen.

Winter ist nach wie vor in der zweiten Mannschaft des TSV Nördlingen, Abteilung Tischtennis, aktiv und zusammen mit seinem langjährigen Doppelpartner Erich Geike immer noch Garant für viele Siege. Die Vorstände bedankten sich mit einem Präsent im Namen des gesamten TSV für Winters Engagement im Vorstand. Helmut Beyschlag brachte deutlich zum Ausdruck, dass der TSV dem Jubilar und ausgewiesenen Finanzfachmann viel zu verdanken habe; seine Unterstützung sei gerade in schwierigen finanziellen Zeiten von extrem hohem Wert. Die Gratulanten formulierten nicht zuletzt ihre Hoffnung auf ein weiteres Engagement von Wolfgang Winter im TSV Nördlingen, auch in der nächsten Wahlperiode. (pm)

