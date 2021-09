Drei Rieser Frauen-Teams qualifizieren sich für die zweite Runde im BFV-Pokal

Schon früh führt Alerheim gegen die Nördlingerinnen. Deiningen und Wechingen gewinnen ihre Partien, letztere sogar mit einem Kantersieg

In der ersten Runde des BFV-Pokals im Frauenfußball gab es zwei Heimsiege und zwei Auswärtssiege. Die Partie TSV Behlingen-Ried – TSV Binswangen wurde abgesetzt. Drei Rieser Mannschaften konnten sich für die zweite Runde qualifizieren.

In ihrem ersten Pflichtspiel unterlag die neu gegründete Frauenmannschaft des TSV Nördlingen der SG Alerheim mit 1:4. Lisa Wurm brachte die Gäste bereits nach zehn Minuten in Führung. Jana Fälschle baute diese mit einem Doppelschlag noch vor Seitenwechsel aus (31./38.). In der 63. Minute verkürzte Viktoria Leitner, doch Jana Schneid stellte in der 85. Minute den alten Abstand und gleichzeitig das Endergebnis her.

Die SpVgg Deiningen gewann gegen den SC Mörslingen 3:1, wobei bis zur 80. Minute die von Ina Fischer nach 38 Minuten vorgelegte Führung Bestand hatte. Dann erhöhte Beatriz Castro Nunes auf 2:0, doch es blieb spannend, weil Carina Schneider in der 84. Minute noch der Anschlusstreffer gelang. Erst mit dem 3:1 in der Nachspielzeit, das Ina Fischer per Strafstoß erzielte, war die Partie entschieden.

Der SV Wechingen feierte einen 9:1-Kantersieg bei der (SG) TSV Bissingen. Die Rieserinnen führten zur Pause bereits 4:0 durch die Treffer von Sarah Baumann (2), Melanie Bengesser und Saskia Maier.

In der zweiten Hälfte erhöhten Bengesser, Baumann (beide 2) und Anika Leinfelder auf 9:0. Erst in der 89. Minute gelang Nathalie Huber der Ehrentreffer für die Kesseltalerinnen. Außerdem spielten: SV Donaualtheim – SV Kleinbeuren 5:4 (3:3) nach Elfmeterschießen.

