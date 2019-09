26.09.2019

Basteln an der Feinabstimmung

Marktoffinger Damen II beim stark besetzten Turnier in Zirndorf auf Rang fünf

In den letzten Wochen der Vorbereitungsphase für die Saison 2019/2020 nahmen die Damen 2 des FSV Marktoffingen an einem Turnier in Zirndorf teil. Ziel war es, Spielpraxis zu sammeln und Abstimmungen in der neu zusammen- gestellten Mannschaft zu testen. Da einige Spielerinnen an die FSV-Damen 1 abgegeben werden mussten, wurde der Kader mit Marlene Klaus, Laura Geis, Monika Rakosiova, Leonie Gabler und Anna-Lisa Wagner (alle Damen 3) sowie Jugendspielerin Madeleine Gerth aufgefüllt.

Der Landesliga-Meister der vergangenen Saison startete gut ins mit ausschließlich Bayern- und Regionalligamannschaften besetzte Turnier und holte sich gleich den ersten Satzgewinn gegen den höherklassig spielenden Gastgeber Zirndorf. Konzentration und Aggressivität konnte im zweiten Satz allerdings nicht konstant hochgehalten werden, was zum Satzverlust führte. Dies spiegelte sich dann auch in der ganzen Vorrunde wider: Einem klasse gespielten Satz mit vielen sehenswerten Angriffen und Abwehraktionen folgte stets ein Satz mit vielen leichtsinnigen Fehlern.

Im letzten Spiel gegen Erlangen zeigte die Mannschaft von Trainer Sebbi Stadali aber noch einmal, was in ihr steckt. Nach deutlich gewonnenem ersten Satz sicherten sie sich im Endspurt mit viel Kampfgeist und Willensstärke mit 31:29 auch den zweiten Durchgang.

Damit belegten die Marktoffingerinnen am Ende einen guten fünften Platz, was Hoffnung für die neue Bayernliga-Saison macht, die am 6. Oktober mit einem vereinsinternen Derby gegen die eigenen Damen 1 beginnt. (ale)

