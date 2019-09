vor 21 Min.

Bei allen Gegentreffern mitgeholfen

TSV-Torwart Marcel Randi war bei der Partie in Ismaning nicht immer so sicher wie auf diesem Foto.

Nördlinger U19-Junioren verlieren nach individuellen Fehlern die Landesligapartie in Ismaning mit 1:3 (1:1). Dabei hätte das Spiel ganz anders laufen können

Von Klaus Jais

Die zweite Niederlage in Folge mussten die U19-Junioren des TSV Nördlingen hinnehmen. Beim FC Ismaning unterlagen die Rieser mit 1:3. „Wir hätten nach 35 Minuten bereits 2:0 führen können“, meinte TSV-Trainer Wolfgang Meyer, der auf den bis 13. Oktober (insgesamt vier Spiele) gesperrten Johannes Marb sowie auf die verletzten Endrit Imeri und Fabian Ott (Bänderriss im Training) verzichten musste.

Bereits nach acht Minuten die erste TSV-Chance, als Fabian Lechler etwas überhastet den FCI-Torwart Fabio Rasic anschoss. Nach 14 Minuten köpfte Maximilian Beck nicht ungefährlich und zehn Minuten später ergab sich für Tim Eckstein die Chance zum Führungstor. Statt 0:1 hieß es nach 35 Minuten 1:0, als TSV-Torwart Marcel Randi schlecht aussah, als er einen Ball fallen ließ und sich Joshua Steindorf bedankte. Doch nur sieben Minuten später der Ausgleich durch Lechler nach einem Zuspiel von Sebastian Hertle, wobei Torwart Rasic auch noch am Leder war. Mit einem weiteren Beck-Kopfball über das Tor ging es in die Pause.

Elf Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Abstimmungsprobleme in der Defensive und auch noch ein Stockfehler von Jonas Sandmeyer zum erneuten TSV-Rückstand führten. Bastian Lommer konnte so alleine auf das Tor zusteuern. Eckstein hatte zehn Minuten später die Chance zum 2:2, doch wirklich klare Ausgleichschancen konnten sich die Rieser nicht erspielen. Ein Ballverlust im Mittelfeld ließ die Gastgeber in der 85. Minute erneut durch Steindorf auf 3:1 davonziehen. In der 89. Minute dann dicke Luft im Strafraum der Oberbayern: Zunächst köpfte Philipp Jaumann an den Pfosten und den Abpraller setzte der eingewechselte Nico Vandelli wieder ans Aluminium. Letztlich blieb es beim 3:1.

TSV Nördlingen U19 Randi; Sandmeyer, Günther (ab 68. Jung), Wille, Jaumann, Puscher, Eckstein (ab 76. Gnugesser), Lechler, Beck (ab 76. Vandelli), Hertle, Seitz

Themen folgen