vor 36 Min.

Bei den Aktiventeams weiterhin Flaute

Jakob Schwab, Matchwinnner des Jugendspiels in Schretzheim.

Nur Munningens Dritte hat ein Erfolgserlebnis. Dagegen trumpft die Jugend auf

Von Günther Schwab

Die erste und zweite Mannschaft des KC 72 Losodica warten weiterhin auf die ersten Punkte der Saison. Munningen 3 sicherte sich den ersten Saisonerfolg im Lager der Aktiventeams. Die Jugendspieler glänzten erneut mit Top-Ergebnissen.

Landesliga Süd: Losodica Munningen I – SCK Töging ErhartingII 3107:3266 (0:8). – Die Kegler der ersten Mannschaft warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Im zweiten Heimspiel musste man erneut die Dominanz der Gäste aus Töging anerkennen und konnte den Gästen nur wenig Paroli bieten. Mit 0:8 Punkten und einer Gesamtholzdifferenz von 159 (!) fiel die Niederlage deutlich aus. Lediglich Manu Meyr sowie „Schlangi“ Leberle konnten mit ihren Einzelergebnissen von 553 und 541 Holz einigermaßen zufrieden sein.

Meyr Manu - Leserer 553:575 (2:2); Bühler Micha / Schwab Jakob - Rösch 469:496 (1:3); Pollithy Andi - Giesecke 506:564 (0,5:3,5); Seitz Nick - Winkler F. 526:534 (1:3); Gruber Tobi - Winkler T. 512:528 (2:2), Leberle Andreas - Ziegelgänsberger 541:569 (1:3)

Kreisliga: KC Losodica Munningen II – SKV Goldburghausen II 2021:2029 (1:5). – Die zweite Mannschaft konnte die Erwartungen erneut nicht erfüllen. Mit acht Holz Differenz verpasste man am Ende des Wettkampfes das mögliche Unentschieden.

Nach der Starterpaarung sah es noch recht erfolgversprechend für die Munninger aus: Anja Pollithy trumpfte groß auf und nahm ihrem Gegner ganze 54 Holz ab. Auf der Nebenbahn verlor das Duo Jakob Schwab/Simon Bühler den Mannschaftspunkt unglücklich. Im Finale hatten die beiden Routiniers Markus Bucher und Joggi Schwab nicht ihren besten Tag erwischt und verloren ihren Punkt ebenfalls leichtfertig. Alex Rudel kämpfte in seinem Duell zwar wacker, doch Lena Götz kegelte den Sieg für den SKV Goldburghausen II gekonnt nach Hause.

Anja Pollithy - Karl Rahm 531:477 (4:0); Jakob Schwab/Simon Bühler 497:516 (2:2); Markus Bucher/Schwab Joggi - Gotthard Volk 476:491 (1:3); Alex Rudel - Lena Götz 517:545 (1:3)

Kreisklasse A2: ESV Nördlingen IV – Losodica Munningen III 2016:2052 (1:5)

Jugend-Kreisliga: BC Schretzheim I – JSpG LosNöGo I 1817:1929 (1:5). – Gegen den Erzrivalen aus Schretzheim legte Jakob Schwab in der Starterpaarung den Grundstein für den Auswärtserfolg der jungen Truppe. Mit überragenden 554 Holz triumphierte er in einem packenden Zweikampf über dem Schretzheimer Markus Ruschitzka. Den übrigen drei Munninger Keglern genügten an diesem Tag durchschnittliche Leistungen, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Markus Ruschitzka - Jakob Schwab 505:554 (1:3); Bayer - Schwab Max 396:457 (0:4); Rehm - Simon Bühler 498:479 (2:2); Otter - Hannes Hertle 418:439 (2:2)

JSpG LosNöGo 2 – JSpG LMR Donau-Lech 1 1723:1835 (2:4).

Themen folgen