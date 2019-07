vor 36 Min.

Bezirksligisten testen erfolgreich

Siege für den SV Holzkirchen und den TSV Nördlingen II

Beide Rieser Bezirksligisten SV Holzkirchen und TSV Nördlingen II kehrten mit Siegen von ihren Testspielen zurück. Der SVH gewann beim Kreisklassisten SV Genderkingen 6:0 (5:0). Dabei setzten die Blau-Gelben ihre vier externen Zugänge ein, nämlich Torwart Sabahudin Cama (zuletzt TSV Nördlingen), Lukas Deubler (SV Schwörsheim-Munningen), Matthias Eichberger (SpVgg Minderoffingen) und Moise Jurja, der zuletzt seinen Spielerpass bei der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen hatte, aber den Großteil seiner Einsätze der letzten Saison in der U23 des TSV Nördlingen bestritt. Der 20-jährige Rumäne war für den 0:5-Pausenstand zuständig (42.). Zuvor hatte Armin Rau bereits dreimal ins Schwarze getroffen (3./23./33.) und Jörg Strauß das 0:2 markiert (6.). Im Laufe der Partie wechselte SVH-Trainer Mario Brettschneider die Brüder Robert und Simon Hopfenmüller und Moise Jurja ein. Das halbe Dutzend machte Marcel Köhnlein in der 71. Minute voll.

Der TSV Nördlingen II gewann beim Landesligisten TuS Feuchtwangen 1:0. Das einzige Tor erzielte Defensivspieler Stefan Klaß nach 33 Minuten. Er war mit 26 Jahren der älteste TSV-Spieler. TSV-Trainer Daniel Kerscher begann mit sechs Spielern, die vor wenigen Wochen noch in der U19 gespielt hatten. Auch Philipp Rau, der zuletzt bei der SG Kirchheim/Trochtelfingen gespielt hatte und sich nun zu einer Rückkehr zum TSV Nördlingen entschied, sowie Jakob Mayer, ein Spieler der letztjährigen Bayernligamannschaft, standen in der Anfangself. Im Laufe des Spiels wechselte Coach Kerscher sieben Spieler ein, darunter auch TSV 1-Stammspieler Felix Käser, der noch Rückstand an Spielpraxis hat.

Am heutigen Mittwoch (19 Uhr, Rieser Sportpark) empfängt die U23 des TSV Nördlingen den Kreisligisten FSV Reimlingen. Dorthin ist inzwischen Abwehrspieler Maxemilian Hintermeier gewechselt. Hintermeier wirkte seit fast zehn Jahren zunächst in TSV-Jugendmannschaften, und in seinem ersten Herrenjahr kam er auf 19 Einsätze im Bezirksligateam des TSV. Studienbedingt kann er den hohen Trainingsaufwand nicht mehr betreiben; deshalb der Wechsel eine Klasse tiefer. (jais)

Themen Folgen