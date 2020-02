06.02.2020

Das Personalkarussell dreht sich

So sattgrün ist der Rasen zwar noch nicht wieder, aber trotzdem soll in der Bayernliga in vier Wochen der Ball wieder rollen. Symbolfoto: Klaus Jais

Nur in fünf Vereinen gab es in der Winterpause bei der Kaderzusammenstellung keine Veränderungen. Der TSV 1861 Nördlingen gehört dazu

Von Klaus Jais

Nur bei fünf Vereinen der Bayernliga Süd – darunter auch beim TSV Nördlingen – gab es im personellen Bereich während der Winterpause keine Änderungen. Bei diesen Vereinen sind noch die gleichen Akteure an Bord wie Ende November am letzten Spieltag des Jahres 2019. Der erste Spieltag im Jahr 2020 ist vom 6. bis 8. März – der TSV Nördlingen muss dabei zum Tabellendritten Wasserburg.

Der oberbayerische Bayernliga-Aufsteiger TSV 1880 Wasserburg hat zwei Neuzugänge an Land gezogen. Von Wacker Burghausen kam Keanu Wohlfahrt (19); er soll vor allem in der Innenverteidigung eingesetzt werden, kann aber auch als rechter Verteidiger auflaufen. Er ist heiß darauf, bei einem „megacoolen“ Verein möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Abteilungsleiter Kevin Klammer ist glücklich über die Zusage von Keanu Wohlfahrt. „Er ist jung, talentiert, hat eine hervorragende Ausbildung genossen und ist in der Abwehr variabel einsetzbar. Alles Attribute, die ihn für uns sehr wertvoll machen können. Mit seiner Einstellung passt er hervorragend in unser Team“. Zum Rückrundenstart gegen Nördlingen wird Keanu mit der Rückennummer 37 an den Start gehen. Praktisch mit dem Schließen des Wechselfensters konnten die Löwen einen weiteren hochkarätigen Neuzugang präsentieren. Ryoya Ito wird die restlichen Spiele in der Rückrunde der Bayernliga für die Wasserburger Löwen bestreiten. Ito hat im ersten Halbjahr der Saison beim SSV Jeddeloh in der Regionalliga Nord gespielt und seinen Vertrag dort aufgelöst. Er hat in den Jugendmannschaften von Bayern München, Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf gespielt.

Wasserburgs schärfster Kontrahent um den zweiten Platz ist der FC Deisenhofen, der Simon Richter an die SpVgg Unterhaching abgegeben hat; der Defensivspieler war allerdings kein Stammspieler. Der souveräne Tabellenführer FC Pipinsried hat den 22-jährigen Offensivspieler Kenan Muslimovic verloren, dessen Ziel aber noch nicht bekannt ist. Neu beim FCP ist Roman Artes, der zuletzt beim TSV Pöttmes spielte.

Auch dem FC Ingolstadt 04 II hat sich ein neuer Spieler angeschlossen: Patrick Görtler spielte zuletzt beim FCE Bamberg in der Bayernliga Nord. Beim FC Ismaning kehrte Dominik Hofmann nach einem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Drei Spieler haben den FCI verlassen, wobei aber nur Christos Ketikidis mehrere Bayernligaeinsätze hatte.

Die größten Veränderungen gab es beim SV Donaustauf. Den drei Neuzugängen Sasha Diakiese (SC Kalsdorf/3. Liga Österreich), Tobias Lotter (SV Fortuna) und Vaclav Heger (Kickers Selb) stehen gleich sieben Abgänge gegenüber. Der SV Kirchanschöring hat mit Manuel Jung (zu Union Mondsee) und Thomas Liener (zu Union Ostermiething) zwei Spieler in Richtung Österreich verloren.

Aus der Bayernliga in die Bezirksliga

Auch der TSV Schwaben Augsburg hat vier Spieler ziehen lassen: Lukas Glade und Matthias Wallner wechselten zwei Klassen tiefer zum SC Bubesheim, Raphael Steidl ging zum SV Mering und Simon Hille schloss sich Türkspor Augsburg an. Änderungen auch beim TSV Schwabmünchen: Neu ist Christian Miller, der beim Regionalligisten FC Augsburg II nur wenig Einsatzzeit hatte. Verlassen haben den TSV Adrian Schlosser, der zum Nachbarverein TSV Bobingen wechselte und Nico Gröb (zum SV Mering).

Bei Kottern, Nördlingen, Pullach, Hankofen und Regensburg gab es keinerlei personelle Änderungen.

