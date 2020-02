vor 35 Min.

Der Mittelfeld-Stratege meldet sich ab

Marco Haller bringt Job, Familie und Sport nicht mehr unter einen Hut

Eigentlich gehörte der TSV Nördlingen zu den fünf Vereinen der Bayernliga Süd, bei denen sich während der Winterpause keine personellen Veränderungen ergaben (die RN berichteten). Jetzt hat Abteilungsleiter Andreas Langer doch noch von einer Änderung im Bayernliga-Kader berichtet: „Marco Haller hat mich in einem persönlichen Gespräch um seine Vertragsauflösung gebeten. Aufgrund seiner neuen beruflichen (ab März Schichtarbeit) sowie privaten (zweites Kind im Dezember geboren) Situation kann er den Aufwand für die Bayernliga nicht mehr bewältigen. Daher haben wir uns auf eine gegenseitige Vertragsauflösung zum 31. Dezember 2019 geeinigt. Ich habe ihm mitgeteilt, dass die Tür beim TSV Nördlingen immer für ihn offenstehen wird.“

Der 35-jährige Haller war zu Saisonbeginn von den Sportfreunden Dorfmerkingen zum TSV gewechselt. Er bestritt 19 der 22 Bayernligaspiele über jeweils 90 Minuten und erzielte dabei sechs Tore (fünf per Elfmeter). In den letzten beiden Spielen im November war der Wemdinger aus familiären Gründen nicht mehr dabei.

Bei der U23 hat sich Lehel Modra (23) bei Trainer Daniel Kerscher abgemeldet. „Er hat anscheinend einen neuen Job und eine neue Mannschaft in Österreich gefunden. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, erklärt Andreas Langer. Der Rumäne war ebenfalls zu Saisonbeginn zum TSV Nördlingen gestoßen, bestritt in der Bezirksligamannschaft 13 Spiele, spielte dabei aber nur zweimal über die vollen 90 Minuten und erzielte zwei Tore. In der Bayernligamannschaft spielte er ein einziges Mal, als er beim 2:0-Heimsieg über Schwaben Augsburg in der Nachspielzeit wenige Augenblicke Bayernligaluft schnuppern durfte. Zweiter Abgang der U23 ist Defensivspieler Tim Meyer, der aus der eigenen Jugend kommt und seit 2018 zum Herrenbereich gehört. In der Saison 2018/19 bestritt er zehn Spiele in der Bezirksliga-Elf, allerdings nur eines über die volle Distanz. In der laufenden Runde hatte er nur zwei Einsätze in der Bezirksliga, einmal über 14 Minuten und einmal über acht Minuten. Meyers neuer Verein ist die SG Kirchheim/Trochtelfingen. Dem württembergischen Nachbarverein, der aktuell vom Deininger Karl-Heinz Schüler trainiert wird, schloss sich auch Nico Vandelli an, der in der U19-Landesliga des TSV spielte und dort in der Hinrunde insgesamt acht Einsätze hatte, aber nur einmal die vollen 90 Minuten bestritt. (jais)

