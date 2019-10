00:05 Uhr

Der Startschuss ist geglückt

Alle drei Bezirksoberliga-Teams aus dem Ries sind beim Saisonauftakt erfolgreich. Dagegen muss Bezirksliga-Neuling Kösingen im ersten Wettkampf Lehrgeld zahlen

Von Kathrin Mädler

Nach dem Abstieg der Baldinger Goldbachschützen von der Schwabenliga in die Bezirksoberliga musste sich das Team im ersten Wettkampf gegen Monheim behaupten. Seinen bislang besten Saisonstart legte Christian Eger hin, der sowohl zeitlich als auch ergebnismäßig mit 98 und 99 Ringen eine Messlatte vorgab, die sein Kontrahent lediglich egalisieren konnte. Im Stechen war Eger mit einer Zehn erfolgreich. Weil sich Heidi Eger eine Erkältung einfing, kam Michael Grimmeiß zum Einsatz, was sich trotz einer 89er-Serie als Glücksgriff erwies. Auf Markus Bachmann und Lukas Egetenmeier war ebenfalls Verlass, die ihren Duellpartnern um jeweils sieben Zähler voraus waren. Zwei 99er-Serien von Karl Lechler waren nicht genug und seine Widersacherin einfach zu stark, was den 4:1-Sieg der Baldinger aber nicht schmälerte.

Die zweite Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen hatte den Klassenerhalt gerade noch geschafft und schlug bei den Tellschützen in Eppisburg auf. Da die Gastgeber nur neun Schießstände zur Verfügung haben, wurde in zwei Etappen geschossen. Im Gegensatz zu Peter Hubel, den erst die letzten beiden 89er-Serien zu Fall brachten, geriet Andreas Nagel wegen einer grandiosen 100er-Serie seines Eppisburger Gegners ins Hintertreffen. Carmen Groß machte dank 97 Zählern den Sack schon frühzeitig zu. Als neuer Stammschütze machte Luca Mack einen guten Job und holte trotz eines Durchhängers (zwei 90er-Serien) einen Gewinnpunkt. Nach anfänglichem Rückstand drehte Andreas Buinger den Spieß um und ergatterte knapp mit einem Ring Vorsprung den entscheidenden Einzelpunkt für die Wörnitzschützen.

Die Oettinger fuhren zu den Absteigern nach Aislingen. Außergewöhnlich starken 98 Ringen des Gastgebers hatte Gabriele Prechter nichts entgegenzusetzen. Ungeachtet der zwei 98er- und einer 99er-Serie war es Michael Beutel mit einem Ersatzgewehr nicht möglich, seine Gegnerin zu übertrumpfen. Lisa Beutel hatte einen ganz starken Saisonauftakt, denn kaum ein Schuss verfehlte den Zehner-Ring. Auf Jungstar Aylina Sailer zu setzen, war die richtige Wahl als Ersatzschützin. Trotzdem hätte der letzte Schuss ihren Aislinger Kontrahenten David Grimminger ins Stechen retten können, doch obwohl er sich sieben Minuten Zeit ließ, reichte es nur zu einer Neun. Offen gestaltete sich auch die Paarung von Christoph Sailer, weil sein Kontrahent dank einer Acht und einer Neun haarscharf am Stechen vorbeischrammte, sodass die Oettinger als Sieger aus dem Aufeinandertreffen hervorgingen.

Neu in der Bezirksliga sind die Hubertusschützen Kösingen, bei denen die Falkenhorstschützen aus Wortelstetten anreisten. Die Nervosität setzte Peter Kahn zu und die vielen Achter spielten seinem Gegner in die Karten. Ähnlich erging es Ulrich Öchslein, der sich zum Ende mit zwei 95er-Serien zwar steigerte, das Überholmanöver aber zu spät startete. Nach den ersten 20 Schuss waren David Kahn und sein Gegenüber gleichauf, doch mit einigen Achtern machte er den Wortelstettener stark. Einzig Markus Grubauer begann die Saison positiv, da er seinen Rivalen mit sechs Ringen Differenz in Schacht hielt. Bei der 1:3-Niederlage bezahlten die Bezirksliga-Debütanten aus dem angrenzenden Ostalbkreis einiges an Lehrgeld.

