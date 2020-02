13.02.2020

Die Jüngsten beweisen ihr Talent

Elf junge Leichtathletinnen und Leichtathleten des TSV Nördlingen waren beim Hallensportfest in Rain am Start.

TSV mit starkem Aufgebot beim Rainer Hallensportfest

Die LG Donau-Ries veranstaltete ihr Hallensportfest in Rain. Mit einer rekordverdächtigen Teilnehmerzahl waren auch elf junge Leichtathleten des TSV Nördlingen in den Altersklassen U10 und U12 dabei und versuchten in einem Vier- bzw. Fünfkampf die beste Punktzahl zu erreichen.

In der Altersklasse U10 bewiesen die jüngsten Athleten ihr Können im Medizinball-Stoß, 30-Meter-Sprint, Zonen-Weitsprung und auf den zwei abschließenden Hallenrunden (180 Meter). Emil Nestler (M8) und Melina Brand (W9) konnten ihre Vizekreismeistertitel aus dem Vorjahr verteidigen. Vor allem auf der Sprintstrecke überzeugten Melina und ihre Teamkollegin Taliah Fanga-Ngaha (Platz sechs). Tim Drescher (Platz fünf) zeigte eine gute Stoßleistung mit dem Medizinball. In der Altersklasse W8 holte Laura Becker bei ihrem Debüt gleich die Goldmedaille bei den Kreismeisterschaften.

In der Altersklasse U12 mussten in fünf Disziplinen (35-Meter-Sprint, Hochsprung, Standweitsprung, Medizinball-Stoß-Dreikampf und 360-Meter-Lauf) die meisten Punkte erkämpft werden. Vor allem beim Hochsprung brillierten die Nördlinger Athleten. Teresa Siebachmeyer (W11) packte bei ihren ersten Meisterschaften gleich der Ehrgeiz und sie holte sich am Ende den Titel der Hallenkreismeisterin. In der Altersklasse W10 mussten sich die Nördlinger Athletinnen im stärksten Teilnehmerfeld behaupten. Sarah Kugler steigerte sich im Hochsprung und gewann schließlich die Silbermedaille. Mit einer herausragenden Laufleistung konnten auch Lea Graneis (Platz sieben) und Charlotte Nestler (Platz 15) sehr zufrieden sein.

Bei den Jungen (M11) bewies Luca Drescher seine läuferische Stärke und erkämpfte sich den dritten Platz bei den Kreismeisterschaften. Luis Hoffmeister konnte erste Wettkampferfahrungen sammeln und erzielte nach einem tollen Hochsprung den siebten Platz in seiner Altersklasse M10. (ssc)

