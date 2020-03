vor 17 Min.

Duell der Top-Teams eine knappe Angelegenheit

Beim Bezirksoberliga-Vergleich in Oettingen setzen die Baldinger Goldbachschützen ihre Erfolgsserie fort. In der Bezirksliga setzt Kösingen seinen Aufwärtstrend fort und ist mittlerweile auf Tabellenplatz zwei angekommen

Von Kathrin Mädler

Bei den Luftgewehrschützen trafen mit Oettingen und Baldingen die Top-Teams der Bezirksoberliga aufeinander. An der Pole-Position legte Michael Beutel die Messlatte so hoch, dass sie Christian Eger nicht überspringen konnte. Weil Karl Lechler mit einer durchwachsenen Serie in den Wettkampf startete, hatte er um zwei Ringe das Nachsehen und überließ den Gewinnerpunkt Lisa Beutel. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Lukas Egetenmeier und Christoph Sailer, bei dem sich der Goldbachschütze den Sieg mit einem Zähler Vorsprung sicherte. Auch bei Heidi Eger gab es Positives zu vermelden, obwohl Gabriele Prechter lange gegen die Niederlage wehrte. Markus Bachmann hatte stets das Ergebnis von Sabine Beutel vor Augen, das er dann mit Leichtigkeit übertrumpfte. Durch den 3:2-Sieg der Goldbachschützen gibt es keine Veränderung an der Tabellenspitze.

Die Wörnitzschützen aus Wechingen fuhren mit ihrer zweiten Mannschaft zum Kellerduell nach Aislingen. Die Verstärkung durch eine altbekannte Ersatzschützin verhalf den Riesern nicht zum erhofften Befreiungsschlag, weil Anna-Lena Hauber keine Chance hatte. Genauso erging es Peter Hubel, der mit einem Rückstand von 13 Zählern weit entfernt von einem Einzelpunkt war. In der zweiten Hälfte seines Duells brach Andreas Buinger mit 91 und 92 Ringen ein, was ihn den Einzelpunkt kostete. Carmen Groß und Andreas Nagel hatten beide einen ähnlichen Wettkampfverlauf, da ihre Paarungen erst im Stechschuss entschieden wurden. Fortuna stand keinem der beiden Wechinger zur Seite und das vervollständigte die eindeutige 0:5-Niederlage, die die zweite Mannschaft der Wörnitzschützen weiter um den Klassenerhalt bangen lässt.

In der Bezirksliga stand der Vergleich zwischen Kösingen und Bergstetten auf dem Programm. Dank einer grandiosen Aufholjagd eroberte sich Peter Kahn die Führung von zwei Ringen zurück und verzeichnete einen Punktgewinn. Sein Bruder David Kahn legte mit 377 Ringen ein Bilderbuchergebnis hin, an das sein Gegner nicht heranreichte. Dank seines nimmermüden Kampfgeistes gelang es Markus Grubauer, ein Polster von drei Zählern zwischen sich und seinen Kontrahenten zu bringen. Einzig Ulrich Öchslein sprang nicht auf die Erfolgswelle der Hubertusschützen auf, was den Teamsieg nicht schmälerte und die Hubertusschützen trotzdem auf den zweiten Tabellenplatz katapultierte.

Bezirksoberliga im Überblick

Oettingen – Baldingen 2:3 (1906:1911)

Michael Beutel - Christian Eger 389:382; Sabine Beutel - Markus Bachmann 375:382; Lisa Beutel - Karl Lechler 385:383; Gabriele Prechter - Heidi Eger 378:384; Christoph Sailer - Lukas Egetenmeier 379:380

Wechingen II – Aislingen 0:5 (1875:1909)

Andreas Buinger – Monika Liedl 375:387; Carmen Groß – Mario Richter 383:383 (Stechschuss 8:9); Andreas Nagel und Stephan Karg 381:381 (Stechschuss 9:10); Peter Hubel – Thomas Häusler 364:377; Anna-Lena Hauber – David Grimminger 372:381

Tabelle

Baldingen 18:0 32:13 17161

Oettingen 10:8 20:25 17009

Monheim 8:10 25:20 17101

Eppisburg 8:10 24:21 16982

Aislingen 6:12 21:24 17059

Wechingen 4:14 13:32 16803

Bezirksliga im Überblick

Kösingen – Bergstetten 3:1 (1517:1514)

Peter Kahn – Markus Schlipf 384:382; Ulrich Öchslein – Katrin Gerstmeier 380:387; Markus Grubauer – Stephan Fronz 376:373; David Kahn – Nadine Sailer 377:372

Tabelle

U’schöneberg 24:3 27:9 13668

Kösingen 14:13 19:17 13555

Wortelstetten 14:13 17:19 13538

Unterthürheim 14:13 16:20 13579

Bergstetten 9:18 15:21 13541

Otting 6:21 14:22 13482

