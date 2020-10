24.10.2020

Duell in München ohne Publikum

Daniel Wegert zeigte am ersten Wettkampftag am Barren eine starke Leistung.

KTV Ries tritt am zweiten Wettkampftag bei Exquisa Oberbayern an

Am heutigen Samstag geht es für das Team der KTV Ries zum zweiten Saisonwettkampf ins Münchner Umland. In Unterhaching wird man gegen die Turngemeinschaft aus Oberbayern antreten, gegen die man im letzten Jahr einen knappen Sieg erzielen konnte. Auch in diesem Jahr verspricht das Duell Spannung, treten hier doch der aktuelle Tabellenerste gegen den Zweitplatzierten an.

Mit einem vielversprechenden Wettkampf ist die KTV Ries in die Saison gestartet und konnte sich dabei auch gleich den ersten Sieg sichern. Am heutigen Samstag wird die Aufgabe wohl deutlich schwieriger werden, als Anfang Oktober im ersten Saisonwettkampf. Zu Gast ist man beim aktuellen Tabellenführer, den Exquisas aus Oberbayern. Diese haben nach eigener Aussage noch die sprichwörtliche Rechnung mit den Riesern offen, kamen sie doch im vergangenen Jahr mit vielen Ambitionen in den Rieser Sportpark und mussten sich am Ende doch geschlagen geben. Fünf Scorepunkte Abstand hatte die KTV am Ende des Abends und durfte in eigener Halle den Sieg feiern. Allerdings waren die Oberbayern mit einem Handicap angereist – ihr Gastturner hatte sich in der Wettkampfvorbereitung verletzt und konnte nicht antreten.

In diesem Jahr müssen beide Mannschaften ohne Verstärkung aus dem Ausland auskommen, da die aktuellen Einschränkungen durch Covid-19 eine Einreise nicht zulassen. Ansonsten hat sich bei den Gastturnern im Aufgebot nichts geändert. Am ersten Wettkampfwochenende gewannen die Münchner ihre Begegnung mit über 60 Punkten Vorsprung und sicherten sich nebenbei auch alle Geräte, was ihnen die alleinige Tabellenführung einbrachte. Und das gegen einen Gegner, den sie im vergangenen Jahr nur mühsam bezwingen konnten.

Das KTV-Trainertrio Wolfgang Eichmeier, Roland Grimm und Jürgen Wundel wird wohl nichts an der Aufstellung des Saisonauftakts ändern, hatte diese doch ganz gut funktioniert. So werden wieder Maximilian Henning und Gustav Kern als Mehrkämpfer agieren, ebenso wie Clemens König. Außerdem werden ebenfalls an mehreren Geräten Lucas Buschmann und Lukas Leonhardt zum Einsatz kommen. Ergänzt wird der Rieser Kader von den beiden erfahrenen Gerätespezialisten Roland Hagner und Sven König. Auch die Einsätze von Jakob Mayer und Daniel Wegert stehen nach den sehr guten Leistungen im Auftaktwettkampf nicht zur Disposition. Gleichfalls der von Noah Lang, der bei seinem ersten Zweitligaeinsatz überhaupt mit einem sehr guten Sprung zu überzeugen wusste. Weiter stehen dem Trainerteam noch Jonathan Trinks, Maurice Praetorius und Justus König zur Verfügung. Mit diesen weiteren Optionen haben die Trainer gute Möglichkeiten, zu rotieren, um für den Gegner nicht komplett berechenbar zu sein.

Nichtsdestotrotz wird ein Sieg eine schwere Aufgabe, zumal dann, wenn die Gastgeber die Leistungen von vor zwei Wochen wieder abrufen können. Angestrebt wird er auf jeden Fall, um schon jetzt das Ticket für das Halbfinale zu buchen.

In Unterhaching sind keine Zuschauer zu Sportveranstaltungen zugelassen, sodass die Mannschaften vor leeren Rängen ihre Übungen präsentieren müssen. Der Wettkampf wird unter sportdeutschland.tv/geraetturnen ab 18 Uhr live übertragen. (thfr)

