00:04 Uhr

Erfolgreiche Premiere am Kellerberg

Beim Amerdinger Elfmeter-Turnier haben alle Beteiligten viel Spaß

Am letzten Juli-Wochenende feierte Amerdingen sein traditionelles Annafest. Der SV Amerdingen bot dabei mehrere Fußballvariationen auf. Am Freitagabend fand zur Eröffnung ein AH-Turnier mit sechs Mannschaften statt. Der Sieger hieß am Ende SV Hohenaltheim, der Gastgeber SG Unterringingen/Amerdingen bezwang. Platz drei ging an Kösingen, vor Härtsfeld 03, Monheim und Ederheim. Bei der Siegerehrung verabschiedete Vorstand Wiedemann die langjährigen Jugendtrainer-Gespanne Martin Schiele/Peter Graf (A-Jugend) und Klemens Starz/Fritz Thum (C-Jugend) mit einem Präsent und bedankte sich für ihre hervorragende Arbeit.

Am Samstagnachmittag waren Nachwuchsspiele bei akzeptablen Temperaturen angesagt. Zuerst konnten sich 15 Bambini-Kicker im Siebenmeter-Schießen präsentieren, ehe anschließend die F-Junioren gegen ihre Mütter 10:4 nach Neun-Meter-Schießen gewannen. Abschließend trat die D-Jugend in gemischter Mannschaft aus D1, D2 und D3 gegeneinander an und trennte sich 6:6. Am Abend zog die Premiere des Elfmeter-Jedermann-Turniers 24 Fünfer-Teams aus unterschiedlichsten Gruppierungen an den Kellerberg, der den zahlreichen Zuschauern als Naturtribüne diente. Bestes Elfmeter-Team war der „SVA-Club“, der im Finale die „Kesselhupfer“ bezwang und den neuen Wanderpokal in Empfang nehmen konnte. Platz drei ging an die „Glasbier Rangeres“, die gegen „Timbu Aufhausen“ erfolgreich waren. Beachtliche Leistungen zeigten auch die teilnehmenden Damen- und Nachwuchsteams. Am Sonntag führte die Prozession zum Festgottesdienst an die gräfliche Annakapelle. Anschließend war das Festzelt auf dem Kellerberg gut besucht und ein willkommener Schutz vor dem plötzlichen Regenguss. Die Gäste hatten reichhaltige Auswahl beim Frühschoppen, Mittagstisch, Kaffee, Kuchen und Brotzeit. Die Fußballer des SV Amerdingen testeten nachmittags ihre Form gegen den FC Härtsfeld 03 und unterlagen knapp mit 2:3.

Auf dem Kellerberg klang das Annafest dann in angenehmer Atmosphäre bei allerdings etwas abgekühltem Wetter aus. (pm)

