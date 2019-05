00:05 Uhr

Fast 300 Starter in Zoltingen

Spring- und Dressurturnier beginnt bereits heute

Das kommende Wochenende steht in Zoltingen ganz im Zeichen des Reitsports. In bewährter Weise richtet der Verein auf der Anlage der Familie Zoller ein großes Turnier vom einfachen Reiterwettbewerb bis zur Klasse M* in Dressur und Springen aus. Nach langen Überlegungen – aufgrund der drei Herpesfälle im Ostalbkeis – hat sich der Reitverein Zoltingen dazu entschlossen, die Veranstaltung trotzdem abzuhalten.

Fast 300 Reiter mit 363 genannten Pferden haben in 23 Prüfungen 600 Startplätze reserviert. Für die oberen Klassen hat sich wie schon in der Vergangenheit ein hochkarätiges Starterfeld aus Bayern und Baden-Württemberg angemeldet. Es finden Wertungsprüfungen für den Schwäbischen Ponypreis statt.

Das Turnier beginnt am Freitagmorgen bereits um 7.30 Uhr mit einer Dressurpferdeprüfung der Kl. A, gefolgt von einer Dressurpferdeprüfung Kl. L für junge Pferde. Es folgt um 10 Uhr eine Dressurprüfung der Kl. A**. Ab 11.30 Uhr beginnt eine L-Dressur mit über 60 Teilnehmern. Lokalmatadorin Katharina Zoller und Kristina Kaufmann werden hier ihre Pferde präsentieren. Im Anschluss startet um 16.30 Uhr die Dressurprüfung Kl. M*.

Am Samstag fängt um 8 Uhr der Reiternachwuchs mit einem Dressurwettbewerb an. Besonders interessant ist um 13 Uhr der Dressur- Kürwettbewerb mit Kostümwertung. Hier kann sich jeder Teilnehmer eine eigene Choreographie und die dazu passende Musik aussuchen. Nachmittags ab 14.45 Uhr finden Springprüfungen statt. Um 16.30 Uhr fängt eine Qualifikationsprüfung zum Schwäbischen Ponypreis an. Hier ist auch Alina Schmiederer vom gastgebenden Verein mit von der Partie. Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit Aufbauprüfungen für Nachwuchsspringpferde. Um 11.45 Uhr startet ein Höhepunkt, die Mannschaftsstilspringprüfung der Klasse A*. Um 12.30 Uhr sind die Kleinsten in der Führzügelklasse dran. Zum Abschluss des Turnierwochenendes beginnt um 15 Uhr eine Springprüfung der Klasse M mit über 40 Startern.

Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei. Für die Bewirtung sorgen die Helfer des Vereines. Für die kleinen Besucher wird es eine Hüpfburg geben. (pm)

