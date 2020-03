vor 60 Min.

Förderpreis für TSV-Volleyballer

Aufschwung der Abteilung vom Verband gewürdigt

Die Volleyballabteilung des TSV 1861 Nördlingen hat den Förderpreis für Jugendarbeit des Bayerischen Volleyballverbands für den Bezirk Schwaben erhalten. Der Preisträger wurde von allen schwäbischen aktiven Vereinen gewählt. Zur Wahl standen neben dem TSV Nördlingen auch der VSC Donauwörth (Platz drei) und der SV Mauerstetten (Platz zwei).

Maßgebende Kriterien waren neben der Anzahl der Jugendspieler/innen (circa 80 beim TSV) auch die Anzahl der Trainer/innen (acht beim TSV), aber auch Erfolge (schwäbischer Meister U13 männlich) und sonstige Veranstaltungen wie zum Beispiel Nikolaus- und Faschingsturnier. „Der TSV Nördlingen hat es geschafft, in den vergangenen Jahren Volleyball in Nördlingen wieder wachzuküssen“, so der BVV in einer Pressemitteilung. Dies sei an den stetig steigenden Mitgliederzahlen der Volleyballabteilung – aktuell etwa 200 – zu sehen und der seit Jahren wachsenden Anzahl der im Spielbetrieb tätigen Mannschaften. Diese Saison sind insgesamt elf Jugendmannschaften in den Altersklassen U12 bis U16 gemeldet.

Der mit 300 Euro dotierte Preis wird zu 100 Prozent in die Jugendarbeit investiert und neben Trainingsmaterial auch für die Aus- und Weiterbildung der Trainer verwendet. (afri)

