16.01.2020

Frauenpower bei der Bavaria

Weibliches Trio gewinnt alle Königstitel

Zum Höhepunkt des Vereinsjahres traf sich die Schützenfamilie der Bavaria Megesheim in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle. Schützenmeister Martin Wach begrüßte zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Gäste nicht mehr beim Hirschenwirt (Gasthaus Trollmann). Bekanntlich hat die letzte Megesheimer Dorfwirtschaft im vergangenen Jahr geschlossen. Der Schützenmeister lobte die engagierte Beteiligung am Königsschießen, das an sieben Schießtagen 86 Aktive an die Schießstände lockte.

Zu Beginn der Königsfeier ehrte Gaukassier Förg Wilfried Beyrle mit dem Sebastianstaler in Bronze. Das Gau-Ehrenzeichen in Bronze erhielten Corinna Lehner und Joachim Abele. Mit der BSSB-Verdienstnadel „in Anerkennung“ grün für treue Mitarbeit im BSSB wurden Matthias Friedel und Martin Wach ausgezeichnet.

Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Bavaria erhielten Bernd Becke, Johann Klotz, Hermann Patsch, Nicole Schneider-Ramsperger, Stefan Schneider und Andreas Seefried. In die Riege der Ehrenmitglieder wurden Josef Friedel, Josef Schneider und Eugen Ziegler aufgenommen.

Den Reigen der Scheiben- und Pokalgewinner, Jahresmeister und Könige eröffnete Schützenmeister Martin Wach mit Joachim Abele, der bei der Geburtstagsscheibe von Josef Haas am besten traf. Josef Schneider darf die Hochzeitsscheibe von Kerstin und Max Wünsch in sein Haus hängen. Die Jubiläumsscheibe „33 Jahre Faschingsfreunde Megesheim“ sicherte sich Joachim Abele. Der Damen-Wanderpokal ging an Jana Lechner, Pius Lechner erhielt die Trophäe bei den Herren und Harald Gress freute sich mit einem 43,6 Teiler über das beste Luftpistolen-Königsblattl. Jahresmeister bei den Schülern wurde Amelie Löfflad. Bei der Jugend setzte sich Adrian Wöhr durch, bei den Schützen bewies Joachim Abele seine Treffsicherheit.

Schließlich wurden die Königs-Geheimnisse gelüftet. Martin Wach gratulierte Emilie Wetzstein zum Titel bei den Schülern, Amelie Löfflad erhielt die Königsscheibe der Jugend und Sabrina Lechner bekam für ihren 6,3 Teiler die Königskette der Schützenklasse umgehängt. (cl)

Die Ergebnisse: Geburtstagsscheibe Josef Haas: 1. Joachim Abele, 2. Alexander Schachner, 3. Manfred Bayerlein. – Hochzeitsscheibe Kerstin & Max Wünsch: 1. Josef Schneider, 2. Bernd Becke, 3. Corinna Strobl. – Jubiläumsscheibe 33 Jahre Faschingsfreunde: 1. Joachim Abele, 2. Sophie Wetzstein, 3. Sabrina Lechner. – Damen-Wanderpokal: 1. Jana Lechner 270 Punkte, 2. Jasmin Löfflad 267 P., 3. Annika Meyr 261 P. – Herren-Wanderpokal: 1. Pius Lechner 255,5 Punkte, 2. Sebastian Reulein 252,5 P., 3. Manfred Bayerlein 250 P. – Königsblattl Luftpistole: 1. Harald Gress 43,6 Teiler, 2. Marcus Härtle 50,7 T., 3. Sebastian Reulein 52,3 T.

Jahresmeister Schüler: 1. Amelie Löfflad, 2. Sofie Lechner, 3. Emilie Wetzstein. – Jahresmeister Jugend: 1. Adrian Wöhr, 2. Pius Lechner, 3. Jana Lechner. – Jahresmeister Schützen: 1. Joachim Abele 384,0 Ringe, 2. Matthias Friedel 374,6 R., 3. Corinna Lehner 371,7 R.

König Schüler: 1. Emilie Wetzstein 56,0 Teiler, 2. Sophie Wetzstein 77,4 T., 3. Melinda Patsch 95,8 T. – König Jugend: 1. Amelie Löfflad 7,0 Teiler, 2. Jacob Lechner 44,3 T., 3. Adrian Wöhr 77,1 T. – Schützenkönig: 1. Sabrina Lechner 6,3 Teiler, 2. Matthias Friedel 8,0 T., 3. Martin Wach 10,8 T.

