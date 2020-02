vor 56 Min.

Fünf Trainingseinheiten auf Kunstrasen

Der TSV Nördlingen bereitet sich in Gersthofen bei optimalen Bedingungen auf die Restrunde vor

Von Klaus Jais

Am vergangenen Wochenende waren die Fußballer des TSV Nördlingen ohne Testspieleinsatz, aber beileibe nicht untätig: Sie absolvierten in Gersthofen ein Trainingslager bei optimalen Bedingungen mit fünf hochintensiven Trainingseinheiten auf Kunstrasen. „Es war erneut eine personalstarke Beteiligung mit zielgerichteter Vermittlung taktischer und kraftausdauerfördernder Inhalte“, berichtet TSV-Cheftrainer Andreas Schröter vom Trainingslager.

Am kommenden Wochenende stehen nun zwei Testspiele auf dem Programm: Das ursprünglich in Dorfmerkingen auf Kunstrasen geplante Samstagsspiel findet angesichts des zu erwartenden milden Wetters im Rieser Sportpark statt. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Einen Tag später ist auf dem Eichstätter Kunstrasen der aktuelle Zweite der Landesliga Südwest, der VfR Neuburg, der Gegner. Spielbeginn am Sonntag ist um 16.15 Uhr.

Beim TSV Nördlingen gibt es aktuell eine ganze Reihe angeschlagener Spieler: Simon Gruber wurde wegen Knieüberreizung eine einwöchige Schonung auferlegt. Auch bei Andreas Kaiser wurde eine Kniereizung diagnostiziert, Jakob Mayer laboriert an einer Muskelzerrung oder -prellung, Manuel Meyer hat es mit einer Handprellung zu tun und Genrich Morasch hat Abduktorenprobleme. Daneben sind sechs Spieler Rekonvaleszenten: Torwart Daniel Martin hatte Anfang Januar eine erfolgreiche Leistenbruch-OP, momentan laboriert er an einer Bauchmuskelverletzung. Angreifer Daniel Kienle hat eine Operation am Handgelenk hinter sich, Moritz Taglieber befindet sich bei steigender Intensität bereits wieder im Mannschaftstraining. Maximilian Wieser, der sich Ende September bei einem Kurzeinsatz in der Ersten verletzte, leidet noch an dieser Sprunggelenksverletzung. Noch kein einziges Spiel in der laufenden Saison bestritten Etienne Perfetto und Adrian Stimpfle. Perfetto (19) betreibt nach seiner Knie-OP intensives Lauftraining, aber noch kein Zweikampftraining und Stimpfle absolviert nur Lauftraining. Intensive Prüfungswochen hat Student Felix Käser hinter sich, weshalb bei ihm die Trainingsbeteiligung zuletzt geringer war.

Zu den beiden TSV-Gegnern: Der württembergische Oberligist SF Dorfmerkingen feierte in der Vorbereitung einen 3:0-Sieg über Hofherrnweiler, einen 2:0-Sieg gegen Kaisersbach und einen 4:1-Sieg über Waldhausen. Letzte Woche wurde gegen den Regionalligisten FV Illertissen 1:2 verloren. In den Reihen der Härtsfelder stehen aktuell drei Spieler, die auch schon das Trikot des TSV Nördlingen übergestreift hatten: Andreas „Bobo“ Mayer (39) und Michael Schindele (26) waren beim TSV nur in der Jugend aktiv, Michael Wende (30) spielte in den Jahren von 2008 bis 2011 beim TSV in der Bezirksoberliga. Die Gäste werden trainiert von Ex-Profi Helmut Dietterle (58), der bereits seit sechs Jahren in Dorfmerkingen arbeitet. In der Oberliga belegen sie aktuell den zwölften Platz.

Der VfR Neuburg liegt in der Landesliga Südwest nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer FC Gundelfingen, hat allerdings bereits zwei Spiele mehr hinter sich. Christian Krzyzanowski ist der Trainer beim VfR, der die bisherigen Testspiele gegen Eichstätt II, den VfR Garching, den SC Feucht und gegen den FC Augsburg II verlor, aber gegen Eichstätt ein 3:3 erreichte. Krzyzanowski hatte die Lilaweißen im Jahr 2015 in der Kreisliga übernommen, sein zum Saisonende auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

