25-Jähriger wird Cheftrainer

Jona Raab hat künftig beim FC Nordries das Sagen

Der Fußball-B-Klassist FC Nordries 2012 hat einen neuen Trainer: Es ist der 25-jährige Jona Raab. Der in Niederhofen wohnende Coach ist zwar schon seit Juli 2020 beim FC Nordries, aber zunächst nur als Co-Trainer von Frank Miesbauer. Die beiden Trainer haben die Rollen getauscht, „nun bin ich der Cheftrainer“, sagt Raab, der nicht als Spielertrainer agiert. „Das lassen Knochen und Knie nicht mehr zu“, erläutert der Nordrieser, der als Jugendspieler bei seinem Heimatverein SV Niederhofen-Ehingen begann (2001 bis 2006), dann zwei Jahre in der Jugend des TSV Wemding und vier Jahre beim TSV Nördlingen wirkte. Seine letzten drei Juniorenjahre verbrachte er dann bei der JFG Riesrand Nord Oettingen, ehe die Saison 2015/16 in der Kreisklasse Nord 1 mit dem SV Niederhofen-Ehingen unter Trainer Markus Wiedemann seine letzte Saison als Spieler war. Verletzungsbedingt endete die aktive Karriere mit gerade mal 20 Jahren. Er blieb freilich dem Fußball als Funktionär und Trainer erhalten. Raab war von März 2017 bis März 2019 als 2. Kasssier Mitglied in der Vorstandschaft des SV Niederhofen-Ehingen und seit März 2019 ist er Abteilungsleiter Jugend beim SVN/E. Von 2017 bis Juli 2020 fungierte er als Trainer der U15- und U17-Junioren der JFG Riesrand Nord Oettingen. Seit Mai 2019 pfeift er für die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben.

DFB-Ehrung und Trainerausbildung

Dieses Engagement blieb an höherer Stelle nicht unbemerkt: Im November 2019 folgte die Auszeichnung zum Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt durch den DFB. Von Februar bis Dezember 2019 stand der Erwerb der Trainerlizenz C-Profil Jugend und Erwachsene im unteren Amateurbereich an der Sportschule Oberhaching auf dem Programm. Aktuell ist er Anwärter auf die Trainerlizenz Trainer B-Profil Erwachsenentrainer. Die Krönung der Funktionärslaufbahn steht aber noch bevor: Der Bezirk Schwaben hat ihn im Februar nächsten Jahres als Nachfolger des Dillingers Stefan Schneider als U30-Mitglied im BFV-Bezirksausschuss vorgesehen. (jais)