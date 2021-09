Das Führungsduo setzt sich ab

Mauren und Minderoffingen marschieren im Gleichschritt an der Tabellenspitze. Nähermemmingen-Baldingen verliert Anschluss nach Niederlage in Megesheim

(1:0). – Die Hausherren führten nur knapp durch ein Kopfballtor von Christoph Beck, als der Schiedsrichter Daniel Dürrwanger in der 58. Minute nach einer Beleidigung mit „Rot“ in die Kabine schickte. Die SG hatte nun leichtes Spiel und kam durch Robert Kopfs Freistoßtreffer zum 2:0. Marco Stuber erhöhte und mit einem Traumtor in den Winkel traf erneut Robert Kopf zum souveränen Heimsieg. Tore 1:0 Christoph Beck (35.), 2:0 Robert Kopf (60.), 3:0 Marco Stuber (65.), 4:0 Robert Kopf Rote Karte für D. Dürrwanger (58./SV Wechingen) Zuschauer 70

(2:0). – Die Gäste hielten zu Beginn gut mit, doch dann schaltete Patrick Ott am schnellsten und schob zum 1:0 ein. Kurz darauf köpfte Max Stimpfle einen Eckball wuchtig zum 2:0 ins Netz. Nach der Halbzeit traf Matthias Eichberger aus 18 Metern ins lange Toreck und Pascal Wolfschläger schob überlegt zum 4:0 ein. Eine sehenswerte Kombination der Brüder Wolf vollendete Alex Wolf souverän zum 5:0-Endergebnis. Tore 1:0 Patrick Ott (23.), 2:0 Max Stimpfle (26.), 3:0 Matthias Eichberger (60.), 4:0 Pascal Wolfschläger (66.), 5:0 Alex Wolf (80.) Zuschauer 60

(1:0). – Den Zuschauern bot sich ein munteres Spiel, in dem die Gäste offensiv agierten. Nach einer Ecke köpfte Minteh Ousman zum 1:0 ein, während der SCNB an Keeper Reulein scheiterte. Der zweite Durchgang glich dem ersten, wobei Nähermemmingen bei einem Lattentreffer Pech hatte und Idrissa auf der Gegenseite nach einem Konter vergab. Am Ende blieben die Bemühungen der Gäste erfolglos, während Megesheim einige gute Chancen liegen ließ. Tor 1:0 Minteh Ousman (19.) Zuschauer 120

(0:0). – In einem zerfahrenen Spiel kam der Tabellenführer erst im zweiten Durchgang in Schwung, als Matthias Strauß per Sonntagsschuss traf und Marc Enderes eine Schreitmüller-Vorlage sicher verwertete. Athletik brachte danach nichts mehr Zwingendes zustande, während auf der Gegenseite Simon Löfflad und Nico Fürnrohr ihre Chancen zum verdienten 4:0-Sieg nutzten. Tore 1:0 Matthias Strauß (51.), 2:0 Marc Enderes (58.), 3:0 Simon Löfflad (84.) 4:0 Nico Fürnrohr (90.) Zuschauer 150