Nähermemmingen/Baldingen gewinnt das Derby

Klare Sache gegen Athletik. SpVgg Minderoffingen patzt und verliert wichtige Punkte

(2:0). – In einem einseitigen und fairen Derby vergab der SC Nähermemmingen/Baldingen eine Vielzahl an guten Chancen, konnte die Partie aber dennoch bereits früh für sich entscheiden. Den Torreigen der Heimmannschaft eröffnete Artur Sikorski bereits in der 4. Minute. Daraufhin folgten weitere vier schön herausgespielte Tore der Gastgeber durch Hannes Geiger, Janes Eger und Felix Kugler, die den verdienten 5:0-Sieg des SC Nähermemmingen/Baldingen komplett machten.

Tore 1:0 Artur Sikorski (4.), 2:0 Hannes Geiger (34.), 3:0 Artur Sikorski (52.), 4:0 Janes Eger (58./FE), 5:0 Felix Kugler (86.) Zuschauer 80

– SV Megesheim 1:1 (0:1). – Die erste gute Chance für die Heimelf hatte Christoph Beck direkt nach dem ersten Spielzug. Auf der Gegenseite zog Rudolf Lehmann freistehend am Tor vorbei. Nach einem Abwehrfehler der Heimmannschaft verwandelte Idrissa Manafi zum 0:1 für die Gäste. Im Anschluss scheiterte Jakob Ganzenmüller am Gästetorwart. Nach der Pause drückte die Heimelf auf den Ausgleich, doch Ganzenmüller und Julian Bonn verzogen knapp. Auch ein guter Schuss aus 20 Metern von Jonas Ganzenmüller fand nicht den Weg ins Tor. Erst in der letzten Spielminute erzielte Maurice Moll den verdienten Ausgleich.

Tore 0:1 Idrissa Manafi (33.), 1:1 Maurice Moll (90.) Zuschauer 100

Spielvereinigung Minderoffingen – SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 0:1 (0:1). – Die SpVgg Minderoffingen und der SG TSV lieferten sich eine hart umkämpfte Partie. Dies wurde bereits in der 5. Minute deutlich, als Gästetorwart Daniel Breitschädel nach einem unglücklichen Zusammenstoß ausgewechselt werden musste. Die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste, als Matthias Schuster knapp am Tor vorbeischoss. In der 40. Minute verlor die Heimelf im Mittelfeld den Ball und die Gäste machten den Konter zur Führung durch Jonas Meusel perfekt. Nach der Pause hatten die Minderoffinger durch Bernd Wolf eine gute Chance zum Ausgleich, die der Ersatztorwart jedoch souverän verhinderte. Somit fuhren die Gäste einen verdienten Sieg gegen die Heimelf des SpVgg Minderoffingen ein, die keine nennenswerten Chancen aus dem Spiel heraus verbuchen konnte.

Tore 0:1 Jonas Meusel (36.) Zuschauer 80

0:3 (0:2). – 100 Zuschauer wurden in der 15. Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors der Wechinger zum 1:0 für den SC Wallerstein. Axel Dürrwanger hätte für die Heimelf ausgleichen können, brachte den Ball jedoch nicht im leeren Tor unter. Fast im Gegenzug erhöhte Jannis Mayer für Wallerstein. Trotz viel Ballbesitz kam der SV Wechingen zu keinen zwingenden Chancen mehr, sodass die Gäste durch Florian König die Partie endgültig für sich entschieden.

Tore 0:1 Nico Dürrwanger (15./ET), 0:2 Jannis Mayer (30.), 0:3 Florian König (78.) Zuschauer 100