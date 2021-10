Stabile Defensive ist der Schlüssel

TSV-Zweite empfängt Tabellen-14. Pöttmes

Vor einem wichtigen Spiel steht die U23 des TSV Nördlingen, die heute um 13.30 Uhr im Rieser Sportpark den Aufsteiger TSV Pöttmes empfängt.

In den letzten fünf Spielen sprang für die Schröter-Schützlinge nicht ein Sieg heraus, andererseits sind die heutigen Gastgeber nach drei Remis drei Spiele in Folge ungeschlagen. Die beiden Kontrahenten sind mit nur drei Punkten Unterschied aktuell in gleichen tabellarischen Gefilden unterwegs. 43 Tore kassierte der TSV Pöttmes bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bezirksliga Nord. Bereits zweimal kassierten die Schützlinge von Trainer Johannes Putz (36) eine 0:7-Packung. Mit erst 15 erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Mathias Heckel und Maximilian Ettner haben je viermal ins Schwarze getroffen.

Trainer Andreas Schröter blickt auf das 0:0 in Ziemetshausen zurück: „Der leider verschossene Elfer hätte zum durchaus verdienten und möglichen Auswärtssieg in Ziemetshausen gereicht, denn speziell in Halbzeit zwei ließen wir für die kampfstarke Heimelf keine klare Torchance mehr zu. Daher sehe ich es im Moment eher positiv, dass wir keine einfachen Tore bekommen, keine einfachen Fehler machen und dadurch wesentlich stabiler in der Defensive stehen.“ Diese Stabilität gelte es beizubehalten, denn dann springe auch dieser Funke zwangsweise auf die Offensive und das Herausspielen von Torchancen über. Schröter stellt klar, dass nicht Sascha Hof den Elfer verschossen hat, sondern Leon Lechner: „Leon zeigte Mut und hatte den Keeper auch schon verladen, jedoch knapp vorbeigeschossen.“ Sascha Hof wird heute nicht spielen können, denn er hat Corona (trotz zweifacher Impfung) und ist in Quarantäne. Verletzt ausfallen wird Tim Reule, dessen Knöchel dauerhaft geschwollen ist und der daher eine Spielpause einlegen muss. Ebenfalls fehlen werden Luis Schüler (Arbeit) und Laurin Kraus aus privaten Gründen. Weiterhin verletzt sind Andi Kaiser, Michael Göttler, Endrit Imeri, Philipp Jaumann und Jonas Sandmeyer. Kapitän Stefan Mayer fehlte in Ziemetshausen wegen seiner zweiten Impfung und kehrt gegen Pöttmes ebenso zum Kader zurück wie Mario Taglieber. (jais)