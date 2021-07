Manche Vereine bestreiten am Wochenende gleich zwei Vorbereitungsspiele

Nach der Corona-Pause sind offensichtlich alle Fußballvereine motiviert. Es gibt viel nachzuholen und mitunter wird sogar zweimal pro Wochenende getestet.

Die SpVgg Deiningen gewann gegen den VfB Oberndorf 2:0. Der Ex-Oberndorfer Daniel Deininger hatte die Rieser nach 34 Minuten in Führung gebracht, Jakob Schichl erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Ein weitaus höherer Sieg war möglich, doch VfB-Torwart Mathias Mayr hielt überragend. Der SC Nähermemmingen/Baldingen unterlag dem FSV Flotzheim 1:3. Sven Söllner brachte die vom Deininger Karl-Heinz Schüler trainierten Gäste in Führung (13.). Lucas Friebel gelang zwar bald der Ausgleich, doch noch vor Seitenwechsel die erneute Führung durch Janik Reile. In der 56. Minute stellte Tobias Lechner den Endstand her.

Beim B-Klassisten SV Otting kam die SG Alerheim zu einem 7:1-Kantersieg. Tobias Stelzle glänzte als dreifacher Torschütze. Die weiteren Tore der Rieser erzielten Paul Wiedemann, Sebastian Hertle, Jürgen Hubel und Simon Schmidt per Strafstoß. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf Johannes Kleinle. Der SV Grosselfingen unterlag der zweiten Mannschaft des FC Maihingen 0:3. Raphael Stimpfle, Jürgen Hofmann und Jan Wagner per Eigentor waren die Torschützen. Die neuformierte SG Niederhofen-Ehingen/SV Hausen-Schopflohe gewann gegen den TSV Harburg 3:2. Für die 2:0-Führung zeichneten Manuel Kleemann und Florian Uhl verantwortlich. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Jonas Wiedemann, doch bereits sechs Minuten nach der Pause stellte erneut Kleemann den alten Abstand her. Michael Beck traf nach 66 Minuten zum Endstand.

Der FSV Reimlingen II besiegte den FC Lauingen 2 mit 5:1. Die Tore der Rieser erzielten Daniel Böhm (3), Lukas Baumann und Nicolas Gebele. Im Spiel der beiden ersten Mannschaften gewann ebenfalls der FSV mit 4:1. Die Gästeführung (34.) wurde bereits fünf Minuten später von Robin Helmschrott egalisiert. Lukas Wick, Dominik Kohnle und erneut Helmschrott machten den Sieg perfekt. Der SV Amerdingen unterlag dem TSV Möttingen II mit 2:5. Die Tore der Kesseltaler erzielten Alexander Wunder (Elfmeter) und Andreas Senz. Für die Gäste trafen Toni Hagel (3), Patrick Lanzenstiel und Simon Löfflad. Der TSV Oettingen gewann bei der SG Munzingen/Birkhausen 6:0. Max Holzmeier, Lucas Wessel (beide 2), Benedikt Thalhofer und Philipp Dinkelmeier machten das halbe Dutzend voll.

Zur Halbzeit führte die SpVgg Ederheim gegen den SV Mauren dank der Treffer von Marco Gröninger, Michael Brenner und Lars Möhnle (Elfmeter) noch 3:1, doch zwischen der 69. und 86. Minute drehte der SVM das Ergebnis noch in einen 5:3-Sieg. Die Tore für den Gast erzielten Florian Moll, Manuel Schreitmüller, Markus Schmidt, Simon Löfflad und Johannes Beck. Der SC Wallerstein verlor gegen den TSV Hainsfarth 2:6. Eyüp Cadir und Stefan Jaumann hatten jeweils für den SCW ausgeglichen. Die Tore für den Kreisligisten erzielten Luca Stropek (2), Elias Leberle, David Beck, Patrick Meister und Simon Rothgang per Eigentor. Die SG TSV Wolferstadt I/ TSV Wemding II und der TSV Wemding trennten sich 3:3. Die Gäste führten durch Chris Luderschmid und Sandro Morena bereits 2:0. Dann drehte die Spielgemeinschaft durch Florian Veit, Manuel Fensterer und einen von Daniel Kröll verwandelten Elfmeter das Spiel zum 3:2. Mit seinem zweiten Treffer rettete Morena dem Neu-Kreisligisten ein Remis.

Der SV Schwörsheim-Munningen und der BC Huisheim trennten sich 2:2. Luis Ziegler und Sebastian Ziegler trafen für die Heimelf, Thomas Rupprecht und Christoph Hönle für den BCH. Der SV Holzkirchen gewann beim TV Bopfingen gleich mit 7:2. Armin Rau glänzte als dreifacher Torschütze, Spielertrainer Philipp Buser traf zweimal, den Rest steuerten Dominik Rau und Joshua Zwickel bei. Die Tore der Ipfstädter erzielten Daniel Frosch und Mustafa Tunay. Der TSV Mönchsdeggingen machte es gegen die SGM Neunheim/Rindelbach zweistellig (10:0). Marius Schmidt (4), Manuel Beck (3), Sven Mecko (2) und ein Eigentorschütze trugen sich in die Trefferliste ein.

Weitere Ergebnisse: SV Wörnitzstein-Berg 2 – SG TSV Unterringingen II/SV Hohenaltheim II 4:3, SV Megesheim – SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen 1:3, TSV Bäumenheim – TSV Kriegshaber 2 3:1, FC Pfaffenhofen-Untere Zusam II – TKSV Donauwörth 0:3, SV Eggelstetten – DJK Obererlbach 0:1, SC Tapfheim – TV Gundelfingen 9:0, Eintracht T.R.B. – SG FSV Buchdorf/Daiting 1:3, SC Athletik Nördlingen – TV Bopfingen 2 7:4, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – SV Donaumünster-Erlingshofen 2 6:2. Am heutigen Mittwoch (19 Uhr) empfängt der SV Mauren den SV Donaumünster-Erlingshofen. Am Freitag (jeweils 19 Uhr) spielen: SpVgg Ederheim – FSV Utzwingen, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – SV Bertoldsheim.