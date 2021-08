Buchdorf/Daiting der erste Tabellenführer

Klarer 4:1-Erfolg gegen Deiningen. Alerheim siegt in Ederheim.

SpVgg Ederheim – SG Alerheim 0:2 (0:1). – Aufgrund der zahlreichen Tormöglichkeiten ging der Sieg der Gäste in Ordnung. Zunächst klärte Ederheims Willer Schmidts Freistoß per Kopf (15.) und Zwölfer zielte am Heimtor vorbei (27.). Das 0:1 gelang Simon Schmidt, der einen Freistoß in den Torwinkel setzte (31.). Stelzle, Hecht und Zwölfer kamen zu weiteren Gästechancen, für Ederheim stand nur ein harmloser Torschuss von Grna zu Buche (45.). Gleich nach dem Wechsel das 0:2, als Tobias Stelzle einen Freistoß von Hertle einköpfte (50.). Die Gäste besaßen in der Folge Torszenen durch Zwölfer (59.) und Stelzle (64.), während für die Heimelf noch Gebele (61./80.) und Willer (81.) für Gefahr sorgten. Doch am verdienten Gästesieg änderte sich nichts mehr.

Tore 0:1 Simon Schmidt (31.), 0:2 Tobias Stelzle (50.). Zuschauer 85.

SG FSV Buchdorf/Daiting – SpVgg Deiningen 4:1 (1:0). – Gleich bei der ersten Aktion scheiterte Andreas Maier freistehend an Gästetormann Stefan Hahn (1.). Besser machte es der gleiche Akteur, als er wenig später das 1:0 markierte (13.). In der Folge verlief die Partie ausgeglichen, wobei Deiningen leichte Feldvorteile besaß. Kurz vor der Pause fast das 2:0, worauf die Gäste gleich nach dem Wechsel mit einem Pfostenschuss antworteten. Nikolai Kastner schloss einen Konter mit einem Heber zum 2:0 ab (70.), gegenüber fischte Torwart Schwertberger einen Freistoß aus dem Kreuzeck. Für die Entscheidung sorgte Richard Eidner, der aus 45 Metern über Hahn hinweg das 3:0 erzielte (79.). Zwar gelang Philipp Betzler nach der Ehrentreffer zum 3:1 (88.), doch Andreas Maier setzte mit seinem zweiten Treffer nach einem Konter den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand (90.+3)

Tore 1:0 Andreas Maier (13.), 2:0 Nikolai Kastner (70.), 3:0 Richard Eidner (79.), 3:1 Philipp Betzler (88.), 4:1 Andreas Maier (90.+3). Zuschauer 70.

TSV Monheim – Sportclub D.L.P. 0:0. – Zu Beginn bekamen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe zu sehen. Die erste nennenswerte Chance besaßen die Platzherren, als ein Kopfstoß nach einem Eckball das Gästetor nur knapp verfehlte. Auf der Gegenseite war es ein gut getretener Freistoß, der für Gefahr für das Heimtor sorgte. In der Folge bot sich den Besuchern ein zerfahrenes Spiel im Mittelfeld, das von zahlreichen Fouls geprägt war. Nach einer längeren Verletzungsunterbrechung schien sich das Spiel zugunsten der Gastmannschaft zu wenden. Zudem hatte die Heimelf aufgrund einer gelb-roten und einer roten Karte nur noch neun Spieler auf dem Platz. Letztendlich konnte Monheim trotz Unterzahl einen Punkt über die Zeit retten.

Tore keine. Zuschauer 100.

SG Munzingen/Birkhausen – TSV Mönchsdeggingen 1:1 (1:1). – Ein engagierter Beginn der ersatzgeschwächten Heimelf führte zum verdienten 1:0 durch Kapitän Johannes Mayer (28.). Nach einer unnötigen gelben Karte sah Munzingens Jonas Rauwolf nach einem umstrittenen Foul im Strafraum Gelb-rot. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sven Mecko sicher zum 1:1 (45.). In Unterzahl kämpften die Gastgeber aufopferungsvoll und hatten bei zwei Mönchsdegginger Lattentreffern auch das nötige Glück. Am Ende war sogar noch der Heimsieg möglich, doch Westphal zielte übers Tor. In der hektischen Schlussphase sah Gästespieler Stefan Maier ebenfalls noch die Ampelkarte (90.).

Tore 1:0 Johannes Mayer (28.), 1:1 Sven Mecko (45., Foulelfmeter). Zuschauer 50.

Heimelf geht in Front, aber die Gäste kontern nach der Pause

SV Schwörsheim-Munningen – SG Niederhofen-Hausen 1:2 (0:0). – Nach ausgeglichenem Beginn brachte Louis Ziegler nach einer Hereingabe die Heimelf mit 1:0 in Front (16.). Danach entwickelte sich ein sehr kampfbetontes Spiel im Mittelfeld, wobei David Seitz die Chance zum 2:0 besaß (44.). Im zweiten Durchgang übernahmen die Gäste die Regie und drehten das Spiel. Zunächst stand Manuel Kleemann nach flacher Hereingabe am zweiten Pfosten zum 1:1 goldrichtig (65.) und wenig später gelang Stefan Reiber der 1:2-Siegtreffer (74.). In der Schlussphase gab es auf beiden Seiten noch jeweils eine gelb-rote Karte, doch am verdienten Gästesieg änderte sich nichts mehr.

Tore 1:0 Louis Ziegler (16.), 1:1 Manuel Kleemann (65.), 1:2 Stefan Reiber (74.). Zuschauer 100.

FSG Mündling-Sulzdorf – FSV Flotzheim 1:1 (0:0).

Tore 0:1 Paul Hauk (50.), 1:1 Marco Prestle (52.). Zuschauer 200.