Die Negativserie reißt einfach nicht

Plus Der FC Maihingen muss sich beim Tabellenletzten geschlagen geben. Wemding erspielt sich den verdienten Sieg bei Gastgeber Oettingen.

Einige Überraschungen zeigten sich am Wochenende in der Fußball-Kreisliga Nord. Ein Torhüter wurde vom Feld verwiesen. Beim FC Maihingen reißt selbst beim Tabellen-Schlusslicht die Negativserie nicht.