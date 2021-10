Drittes Nordderby in Folge gewonnen

Tabellenführer Maihingen lässt auch gegen zuletzt erfolgreiche Marktoffinger nichts anbrennen. Und auch Wemding verliert in Möttingen.

FC Maihingen – FSV Marktoffingen 3:1 (0:0). – Beim weiteren Nordderbysieg kamen beide Teams in einer schwachen ersten Halbzeit nur zu einer Chance. Dabei schoss allerdings Dominik Göck freistehend über das Tor. Erst danach kamen beide Mannschaften besser ins Spiel und letztlich gewannen die Hausherren verdient, da sie wesentlich mehr Torchancen hatten.

Bei der ersten nach dem Wechsel wurde der Treffer von Aaron Stimpfle aber wegen angeblichem Handspiels nicht anerkannt. Nach einer Ecke brachten die Gäste die Maihinger zwar durcheinander, foulten aber den FCM-Torwart. Nach einer Stunde schoss dann Jürgen Liebhard aus spitzen Winkel krachend volley zur Heimführung ein, dagegen Daniel Mainka auf der Gegenseite aus 18 Metern knapp übers Tor. Die Entscheidung in der letzten Minute als Dominik Göck einen Hauch vor Torwart Dauser an den Ball kam.

Tore: 1:0 Jürgen Liebhard (64.), 2:0 Dominik Göck (90.); Zuschauer 100

TSV Möttingen – TSV Wemding 3:1 (1:0). – Dank einer geschlossenen Mannschaftsleitung und eines starken Patrick Wunder gewannen die Platzherren verdient gegen zuletzt erfolgreiche Gäste. Dabei ließ Schindler die ersten Heimchancen aus und auf der Gegenseite hielt Husel Luderschmids Freistoß. Danach übernahm Wemding das Geschehen, doch Veit überlupfte Keeper und Tor. Nach einer halben Stunde köpfte dann Wunder einen Schneele-Freistoß zur Möttinger Führung ein, während Fensterer am Heimtor vorbeischoss.

Bald nach Wiederanpfiff ließ Wunder bei einem 18-Meter-Freistoß den Gästekeeper schlecht aussehen. Besser zeigte sich Schnierle dann gegen Weinmann, woraufhin Wemding wieder das Spiel übernahm. Fensterer wurde allerdings noch von Schäble gebremst, wie auch Wunder auf der anderen Seite. Nach Schneele-Eckball machte Robin Schindler dann aus dem Gewühl alles klar, während Matkovic nach Weinmann-Doppelpass knapp am Pfosten vorbeischoss. Nachdem ein Kopfball von Langer noch von der Linie gekratzt wurde, gelang dem Wemdinger kurz vor dem Ende zumindest noch der Ehrentreffer.

Tore: 1:0 Patrick Wunder (31.), 2:0 Patrick Wunder (49.), 3:0 Robin Schindler, 3:1 Langer (87.); Zuschauer: 100.

FSV Reimlingen - SV Donaumünster/Erlingshofen 2:1 (1:0). – Beim weiteren knappen Heimsieg musste Gästeakteur Tim Schuster bald schwer verletzt mit dem Rettungswagen aus dem Waldstadion gebracht werden. Im Anschluss waren die Gastgeber zwar spielbestimmend, doch Kohnle vergab zunächst einige sehr gute Torchancen. Kurz vor der Pause köpfte der Goalgetter aber einen schönen Sauer-Freistoß unhaltbar in den Winkel.

Auch in der zweiten Hälfte lief die Partie zunächst auf das Gästetor, doch wieder Kohnle und auch Egermeier und Helmschrott vergaben zahlreiche Chancen. Nach schönem Pass von Wick erhöhte dann aber wieder Kohnle auf 2:0, während Helmschrott nach Foul an ihm beim Strafstoß an Abold scheiterte. So kamen die Gäste wieder ins Spiel und Achim Schreiber schaffte den überraschenden Anschluss. Danach spielten nur noch die Gäste, scheiterten aber zweimal am Alu und an Baumann auf der Linie.

Tore: 1:0 Dominik Kohnle (40.), 2:0 Dominik Kohnle (51.), 2:1 Achim Schreiber (74.); Zuschauer: 100.

SpVgg Altisheim/Leitheim – TSV Hainsfarth 0:2 (0:2). – Beim Auswärtssieg sahen die Gastgeber „kein Land“, wobei der erste Durchgang klar an die Gäste ging. Nach einer knappen halben Stunde hebelte dabei ein langer Ball die SpVgg-Abwehr aus und Elias Leberle hob den Ball über den herauseilenden Eberle ins leere Tor. In der Folge konnten die Platzherren froh sein, nur mehr einen Treffer kurz vor der Pause durch Daniel Hensolt einzufangen.

In der zweiten Hälfte gingen Hertlein und Lettenbauer fahrlässig mit Standardsituationen um, doch auch die Rieser brachten den Ball nicht im leeren Tor unter oder scheiterten mehrmals an Eberle.

Tore: 0:1 Elias Leberle (27.), 0:2 Daniel Hensolt (44.); Zuschauer: 100.

BC Schretzheim – SV Holzkirchen 2:1 (1:0). – Die Rieser kamen zwar besser in die Partie, doch nach Eckball köpfte Spielertrainer Philipp Buser nur an die Latte. Dagegen stellte Jonas Seiler mit unhaltbarem 20-Meter-Schuss bald die Heimführung her. Danach wurden die Kleeblätter besser und erspielten sich weitere Gelegenheiten, wohingegen Holzkirchen erst wieder vor der Pause bessere Aktionen machte.

Nach dem Wechsel hatten beide Mannschaften ihre Gelegenheiten und so glich Dominik Rau verdient aus. Mit der letzten Aktion der Partie stellte Badalli allerdings den wichtigen zweiten Heimsieg her.

Tore: 1:0 Jonas Seiler (11.), 1:1 Dominik Rau (76.), 2:1 Dorian Badalli (90.);Gelb-Rot:Kienle (SVH/90.); Zuschauer: 125

TSV Binswangen – TSV Oettingen 2:1 (1:0). – Auch Oettingen kam besser in die Partie, jedoch stand die Heimdefensive gut und sicherte den ersten Saisonsieg. Dabei traf Glogger zunächst nur den Pfosten, woraufhin Binswangen besser spielte und Kevin Oberschmid die verdiente Führung gelang.

Nach der Pause nahmen dann die Rieser das Heft in die Hand, jedoch war entweder bei der Binswanger Viererkette oder Keeper Winkler Schluss. Ein gut ausgespielter Konter über Oberschmid führte dagegen sogar zum 2:0 durch Felix Wüst. Noch einmal machten die Gäste Druck, ein Standard von Spielertrainer Christof Greiner brachte allerdings nur noch den Anschluss.

Tore: 1:0 Kevin Oberschmid (27.), 2:0 Felix Wüst (58.), 2:1 Christoph Greiner (81.); Zuschauer: 110