Trikot reißt, Erfolgsserie nicht

Tabellenführer Hainsfarth und der neue Zweite Maihingen kommen zu ihren vierten Siegen. Oettingen und Holzkirchen kassieren dagegen erste Niederlagen

Aufgrund der ersten Halbzeit ging der Sieg der Gastgeber in Ordnung. Die Gäste kamen erst in Überzahl noch zu zwei Toren. Gleich zu Beginn ließ Aaron Stimpfle nach Flanke von Dominik Göck bei der Heimführung per Kopfball Gästekeeper Liebhauser keine Chance. Dieser lenkte danach einen Schuss von Stimpfle aus zentraler Position über die Latte. Dann schon das 2:0 durch einen platzierten Schuss von Raphael Stimpfle aus 18 Metern, bevor Dominik Göck aus Kurzdistanz am Außenpfosten scheiterte. Auf der Gegenseite verfehlte Kohnle mit einem Freistoß nur knapp das Tor, bevor Dominik Göck nach Traumpass von Liebhard sogar auf 3:0 erhöhte. Liebhard selbst lupfte danach allein vor dem Gästetor den Ball übers Tor, während ein Heimspieler mit Gelb-Rot vom Platz musste. Nach dem Wechsel klärte ein Maihinger den Direktschuss von Daniel Böhm zur Ecke und Raphael Stimpfle köpfte knapp übers Tor. Nach schönem Zuspiel von Böhm verkürzte Robin Helmschrott zunächst auf 1:3 und nach Kohnle-Freistoß zum Endstand.

Tore 1:0 Aaron Stimpfle (2.), 2:0 Raphael Stimpfle (19.), 3:0 Dominik Göck (32.), 3:1 Robin Helmschrott (57.), 3:2 Robin Helmschrott (67.). Gelb-Rot Dominik Göck (FCM, 45.). Zuschauer 100

Mit ihrem dritten Sieg in Folge brachten die Gastgeber dem Bezirksliga-Absteiger die erste Saisonniederlage bei. In dem ausgeglichenen Spiel auf gutem Niveau erspielten sich beide Mannschaften Tormöglichkeiten. Der erste Treffer gelang den Hausherren mit einem Freistoß von Jonas Manier kurz vor der Halbzeit.

Nach einer Stunde verhängte der Schiedsrichter einen berechtigten Elfmeter, den aber Heimkeeper Timo Reschnauer abwehrte. Kurz vor Ende war es dann wieder Jonas Manier, der freistehend kühlen Kopf bewahrte und das Leder zum 2:0 ins Toreck beförderte. Den klaren Endstand markierte schließlich Benjamin Haase nach Querpass von Jonas Manier kurz vor dem Abpfiff.

Tore 1:0 Jonas Manier (42.), 2:0 Jonas Manier (87.), 3:0 Benjamin Haase (90.). Zuschauer 150.

(3:0). – Nach unterschiedlichen Halbzeiten jubelten die Gastgeber über den zweiten Saisonsieg. Wemding erspielte sich bald ein Übergewicht, verpasste aber öfters die überfällige Führung. Nach einer knappen halben Stunde drückte dann Daniel Langer eine Ecke aus Kurzdistanz zum 1:0 über die Linie. Wenig später wieder Ecke – und erneut klingelte es: Suhrob Permatov verlängerte diesmal per Kopf ins lange Eck. Der Gästetrainer reagierte mit zwei Auswechslungen und einer der Neuen, Daniel Mainka, vergab die Riesenmöglichkeit zum Anschluss. Auf der Gegenseite rettete FSV-Keeper Patrick Dauser gegen Sandro Morena, ehe nach der folgenden Ecke erneut gejubelt wurde. Florian Veit drosch die Kugel zum 3:0 ins Netz, verpasste aber allein durchgebrochen in der Nachspielzeit den vierten Treffer.

Der zweite Durchgang begann mit einer längeren Gäste-Drangphase, nachdem Wemding etwas den Faden verloren hatte. Die Folge war ein Eigentor des von Mainka bedrängten Schneider nach einer Stunde. Danach waren die Gastgeber nur noch bei Standards sowie bei Kontern gefährlich. Der FSV blieb harmlos, nur noch Timo Willig traf kurz vor Schluss die Latte.

Tore 1:0 Daniel Langer (26.), 2:0 Suhrob Permatov (31.), 3:0 Florian Veit (44.), 3:1 Eigentor (66.). Zuschauer 100.

Die Platzherren schlugen sich gegen den Tabellenführer wacker, der anfangs die Zügel im Griff hatte. Schnell erzielte Nico Leister per Handelfmeter die Führung und auch das 0:2 durch einen schönen Schuss von David Hertle ließ nicht lange auf sich warten. Obwohl dann zwei Spieler verletzt ersetzt wurden, steigerten sich die Hausherren. So verkürzte kurz nach der Pause Johannes Scheider, doch Nico Leister stellte den alten Abstand wieder her. In der heißen Schlussphase belohnte Fabian Miller sein Team mit dem Anschluss, ehe Daniel Hensolt nach Abwehrfehler die Entscheidung gelang.

Tore 0:1 Nico Leister (5./FE), 0:2 David Hertle (23.), 1:2 Johannes Scheider (57.), 1:3 Nico Leister (77.), 2:3 Fabian Miller (80.), 2:4 Daniel Hensoldt (84.); ZS 100.

In einem kampfbetonten Spiel mit 14 gelben Karten erzielte Toni Hagel vor zahlreichen Zuschauern das Tor des Tages. Bei Sommertemperaturen vergab Patrick Wunder die erste große Möglichkeit, und auch Oettingen strahlte vor dem Sechzehner kaum Gefahr aus. Die einzige Gästegroßchance vergab Thalhofer.

In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit zweier ersatzgeschwächter Teams traf dann Toni Hagel nach schöner Vorarbeit im Nachschuss zum 1:0. Zehn Minuten vor dem Ende vergab er die endgültige Entscheidung, als er nach Dribbling an Torwart Molder scheiterte. Nach hartem Schlusskampf entschied letztlich Möttingen das Spiel durch eine geschlossene kämpferische Teamleistung gegen den favorisierten Tabellenzweiten für sich.

Tor 1:0 Toni Hagel (56.). Zusch. 250.