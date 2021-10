Verfolgerduell bestimmt, aber 1:3 verloren

Reimlingen lässt Chancen aus, Hainsfarth nutzt sie. Maihingen bei weiterer 0:3-Niederlage weit von der Bestform entfernt. Holzkirchen und Möttingen erfolgreich

FSV Reimlingen - SV Hainsfarth 1:3 (1:1). – Im Verfolgerduell musste der spielbestimmende FSV eine vermeidbare Heimniederlage einstecken. Bei ersten Chancen schossen dabei Kohnle und Helmschrott noch neben das Tor, bevor Dominik Kohnle eine Flanke von Markus Diethei einnickte. Danach verpasste es die Heimelf die Führung auszubauen, was sich schnell rächte. Nach Ballverlust im Mittelfeld stand David Beck plötzlich frei und verwandelte überlegt ins lange Eck. Kurz darauf dann auch noch Elfmeter für die Gäste, doch Liebhäuser parierte gegen Hensolt.

In der zweiten Hälfte waren zunächst Chancen Mangelware, bevor Stropek zunächst an Liebhäuser, dann an Diethei scheiterte. Kurz darauf wurde Kohnle nach einem Abwehrfehler auf dem Weg zum Tor vom letzten Mann gehalten, da der Torjäger aber noch versuchte zum Abschluss zu kommen, war auf Vorteil entschieden worden. Fast im Gegenzug dann die Gästeführung, durch Luca Stropek alleine vor dem Tor. Kurz vor Ende dann die Entscheidung durch Elias Leberle.

Tore: 1:0 Dominik Kohnle (17.), 1:1 David Beck (38.), 1:2 Luca Stropek (79.), 1:3 Elias Leberle (86.); Zuschauer: 100.

FC Maihingen – TSV Wemding 0:3 (0:2). – Nur noch ein Schatten früherer Spiele, verlor der Tabellenführer erneut klar. Dabei hätten die Gäste, die in allen Belangen überlegen waren, sogar noch höher gewinnen können. Schon bald wurde Daniel Kröll schön frei gespielt und ließ Heimkeeper Fischer bei der Gästeführung keine Chance. Dagegen schoss Dominik Göck nach Ablage von Sebastian Hofmann am Wemdinger Tor vorbei. Nachdem ein Schuss von Chris Luderschmid von einem Maihinger noch über die Latte abgefälscht wurde, schloss Max Müller nach einem weiten Ball zum 0:2 ins lange Eck ab.

Bald nach dem Wechsel wurde ein Alleingang von Daniel Haller kurz vor dem Abschluss noch geblockt und auch Sandro Morena brachte freistehend einen Kopfball nicht unter. Nachdem auch Luderschmid nach Konter knapp übers Tor schoss, machte Sandro Morena fünf Minuten vor dem Ende alles klar. Letzte Chancen auf beiden Seiten wurden dagegen vergeben.

Tore: 0:1 Daniel Kröll (10.), 0:2 Max Müller (30.), 0:3 Sandro Morena (83.); Zuschauer: 225.

TSV Binswangen – FSV Marktoffingen 2:2 (2:2). – Das Spiel begann gut für die Heimelf, denn Singler spielte nach innen und Kevin Oberschmid erzielte die Führung. Nur zwei Minuten später allerdings der Ausgleich durch ein Traumtor von Martin Regele. Nach einer guten Pressingaktion stellte dann Oberschmid die neuerliche TSV-Führung her. Die Platzherren waren nun besser im Spiel, ohne etwas daraus zu machen. Dagegen bekam man wieder einmal ein Tor durch eine Standardsituation, als Dauser nach Eckball ohne Bedrängnis erneut ausglich.

Nach der Halbzeit spielten dann beide Teams schwach. Nur noch Fondanelle schoss gut und mit der letzten Spielaktion vergab auch Jonas Winkler einen Heimsieg.

Tore: 1:0 (9.) Kevin Oberschmid, 1:1 (10.) 1:1 Martin Regele, 2:1 (32.) Kevin Oberschmid, 2:2 (45.+2) Christian Dauser – Zuschauer: 95

SV Kicklingen/Fristingen – TSV Möttingen 2:3 (2:3). – Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und gingen nach der ersten Torchance früh durch Jonas Manier in Führung, der die gute Heimleistung auch noch mit seinem zweiten Treffer per Freistoß belohnte. Der vermeintlich beruhigende Vorsprung der Prießnitz-Elf wurde aber gleich darauf durch Daniel Weinmann nach Abwehrschnitzer verkürzt. Dadurch bekamen die Rieser Aufwind und noch vor der Pause drehte Johannes Rothgang mit einem Doppelschlag die Partie. Zunächst glich er per platziertem Kopfball nach Ecke aus, bevor er einen berechtigten Elfmeter zur erstmaligen Gästeführung verwandelte.

Nach der Halbzeit verlegten sich die Möttinger aufs verteidigen, hätten nach zwei Kontern aber auch den Sack endgültig zumachen können. Auch die Hausherren erspielten sich noch Möglichkeiten zum Ausgleich, welche jedoch ungenützt blieben. Zudem blieb nach einem Gästefoul in der Schlussminute, ein möglicher Elfmeterpfiff aus.

Tore: 1:0 Jonas Manier (1.); 2:0 Jonas Manier (20.), 1:2 Daniel Weinmann, 2:2 Johannes Rothgang (39.), 2:3 Johannes Rothgang (45., FE) Zuschauer 150

SV Donaumünster/Erlingshofen – TSV Oettingen 1:1 (0:1). – Letztlich mussten die Gastgeber mit einem glücklichen Unentschieden zufrieden sein. Zuvor waren die Gäste spielbestimmend, scheiterten aber bald an Heimkeeper Kevin Abold. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte köpfte aber Vincent Käser eine Flanke frei aus Kurzentfernung ins Heimtor. Zudem setzten danach die Oettinger einem Heber an die Latte und brachten auch den Nachschuss nicht im Tor unter.

Nach Seitenwechsel drängte der SVDE auf den Ausgleich, den Jürgen Sorg nach einer Stunde auch per Freistoß von der Strafraumgrenze schaffte. Danach übernahmen zwar wieder die Oettinger die Initiative, ließen aber mehrmals hochkarätige Chancen aus.

Tore: 1:0 Vincent Käser (30.), 1:1 Jürgen Sorg (64.) Zuschauer: 100

SpVgg Altisheim/Leitheim – SV Holzkirchen 1:2 (1:0). – Trotz ihrer besten Saisonleistung reichte es für die Hanfbauer-Schützlinge unglücklich nicht mal zu einem Punkt, da der Bezirksligaabsteiger in den Schlussminuten das Spiel noch drehte. Zunächst war Timo Zausinger kurz vor der Pause die verdiente Heimführung gelungen, bevor die Gäste die Kontrolle übernahmen, ohne jedoch zunächst gefährlich zu werden. Als die Gastgeber dem Druck aber nicht mehr Stand hielten, glich Armin Rau kurz vor dem Ende verdient aus. Ganz bitter wurde es für die SpVgg dann in der Nachspielzeit als Spielertrainer Philipp Buser sogar zum Gästesieg traf.

Tore: 1:0 Timo Zausinger (42.), 1:1 Dominik Rau (90.), 1:2 Philipp Buser (92.); Gelbrot Jonas Grünenwald (92., SpVgg); Zuschauer: 100.