Fußball

vor 58 Min.

Verband schickt die Vereine in die Winterpause

Die Fußballerinnen und Fußballer des Landkreises haben ab sofort Winterpause und können ihre Kickstiefel – natürlich nach vorheriger gründlicher Reinigung – in den Schuhschrank stellen.

Plus Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen sei ein geregelter Spielbetrieb nicht mehr durchführbar, sagt der BFV. An diesem Wochenende waren ohnehin nur noch wenige Partien geplant.

Von Klaus Jais

Während nahezu 95 Prozent der bayerischen Amateurfußballerinnen und -fußballer ohnehin bereits in der regulären Winterpause sind, ruft der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auch für die restlichen Klubs bei Frauen und Herren (mit Ausnahme der im Sommer explizit als Profiliga eingestuften Regionalliga Bayern) sowie bei Juniorinnen und Junioren die spielfreie Zeit aus und setzt die für dieses Jahr noch vorgesehenen Partien in den BFV-Ligen und -Pokalwettbewerben ab: Grund für die Entscheidung der Corona-Taskforce unter Vorsitz von Vizepräsident Robert Schraudner war der Beschluss des Bayerischen Landtags, der die epidemische Lage für den Freistaat festgestellt hat. Mit dieser Entscheidung und den daraus resultierenden, zunächst bis zum 15. Dezember getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sieht der BFV einen flächendeckenden und geregelten Spielbetrieb als nicht mehr durchführbar an – nicht zuletzt aufgrund der nicht ausreichenden Zeit für die Vereine, sich kurzfristig auf die neuen Maßnahmen und deren Umsetzung einzustellen. Ein entsprechender Vorstandsbeschluss wurde im Umlaufverfahren gefasst.

