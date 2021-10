Top-Spiel in Alerheim mit Torgarantie?

Plus Kreisklassen-Tabellenführer Alerheim trifft im Kirchweih-Derby auf den Vierten Laub. Dabei messen sich auch die beiden Top-Torjäger Baumann und Stelzle.

Bei ihren umstrukturierten Teams gehören sie schon zu den ältesten Akteuren, gleichzeitig sind sie mitunter die wichtigsten. Die Rede ist von den Stürmern Tobias Stelzle (30) und Philip Baumann (32), die zu den torgefährlichsten Spielern der Kreisklasse Nord 1 zählen. Stelzle führt die Torjägerliste mit elf Treffern zusammen mit Buchdorfs Andreas Maier an, Baumann liegt mit acht Toren knapp dahinter.