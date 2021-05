Fußball im Ries

Saisonabbruch im Fußball: Jetzt entscheiden die Vereine selbst

Plus Der bayerische Verband überlässt die Entscheidung über die Modalitäten des Saisonabbruchs seinen Clubs. Zwei Szenarien stehen dabei zur Abstimmung.

Von Klaus Jais

In Zeiten vor der Pandemie waren Fußballer samstags um 14 Uhr häufig auf oder am Rande eines Platzes zu finden. Im Mai 2021 fährt man am frühen Samstagnachmittag den PC hoch, um in einem Online-Seminar über die Zukunft des Spielbetriebs zu sprechen.

