00:03 Uhr

Gelungenes Sommerfest

Kinderturnier und Einlagespiel

Das Sommerfest des Tennisclubs Wallerstein begann mit einem Kinderturnier unter der Leitung von Trainerin Simone Knaub. Eingeteilt in Leistungsgruppen, konnten die Eltern die Fortschritte ihrer Kinder begutachten. Am Ende wurden alle Teilnehmer mit kleinen Geschenken bedacht.

Der sportliche Höhepunkt des Tages war ein Einlagespiel von Matteo Herrmann-Zunic und Victor Kuzmenko, zwei jungen, hochklassigen Tennisspielern und Trainern. Unter den Augen der Zuschauer entwickelte sich ein sehr spannendes Spiel. Der Sieg ging an Matteo Herrmann-Zunic. Die zahlreichen Zuschauer waren begeistert, so ein tolles Match in Wallerstein erleben zu können.

Kulinarische Genüsse am Nachmittag und Abend

Am Nachmittag und Abend konnten sich die Gäste mit Kaffee, Kuchen und Spezialitäten vom Grill verwöhnen lassen. (hzi)

