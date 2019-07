vor 38 Min.

Gelungenes Sportwochenende

Buntes Programm an zwei Tagen

Der SV Niederhofen/Ehingen veranstaltete sein traditionelles Sportwochenende in Niederhofen. Es startete am Samstagvormittag mit einem Jugendcamp, bei dem die Jugend des SVNE an verschiedenen Stationen ihr Können unter Beweis stellen musste, ehe danach das AH-Turnier stattfand.

Es folgte ein Elfmeterturnier, bei dem 16 Mannschaften mit mehr oder weniger aktiven Fußballerinnen und Fußballern aus jeder Altersgruppe teilnahmen, was sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Zuschauern für beste Unterhaltung sorgte.

Am Sonntag spielten die Kleinsten des SV Niederhofen/Ehingen, die G-, F- und E-Junioren, bevor im Anschluss die SVNE-Dancers mit einer Einlage aufwarteten.

Den Abschluss des Sportwochenendes bildeten ein „Allstar“-Einlagespiel zwischen dem SV Hausen/Schopflohe und dem SV Niederhofen/Ehingen sowie das Pokalspiel der beiden Vereine. Die Allstars des SV Niederhofen/Ehingen konnten die Mannschaft des SV Hausen/Schopflohe mit 3:1 bezwingen, das Pokalspiel endete mit einem 5:2- Erfolg für den Gastgeber. (dlä)

Themen Folgen