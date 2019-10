00:05 Uhr

Generalprobe für die Laufserie

TSV-Erfolge vor allem in den Altersklassen

Bereits zum 30. Mal fand am Tag der Deutschen Einheit der Buchdorfer Jedermannslauf statt. 146 Läuferinnen und Läufer nahmen bei kühlen Temperaturen, aber idealen Laufbedingungen die Gelegenheit zur Vorbereitung auf die Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries im Herbst über zehn Kilometer im Hauptlauf wahr.

Die Strecke führte über sehr gut gepflegte Waldwege am Rande von Buchdorf. Schnellster Läufer beim Hauptlauf war Florian Kohlmann von Arriba Göppersdorf in 35:53 min. Als erste Frau überquerte Christina Kratzer von der LG Zusam in 40:56 min. die Ziellinie. Es folgten Katharina Kaufmann vom TSV Oettingen in 43:16 und Christine Lernhard vom SV Mauren in 44:33.

Den wunderschönen Lauf genossen auch 17 Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen, die in hervorragenden Zeiten das Ziel erreichten. Karl Oßwald kam als erster TSV- Läufer ins Ziel und gewann auch seine Altersklasse in 43:59 min. Ebenfalls Altersklassen-Erste wurde Daniela Gaag in 53:28 min. Zweite ihrer Altersklassen wurden Anneliese Zinke und Horst Leberzammer, Dritte Marie Wagner und Monika Rasche. Bei der Kurzstrecke über 3,5 Kilometer gingen elf Teilnehmer an den Start.

Stärkste Mannschaft war der TSV Harburg mit vielen Teilnehmern auf der Kurzstrecke vor dem TSV Nördlingen und dem TSV Wemding.

Die Jedermannslaufserie startet am 27. Oktober mit dem „Lauf um den Eisbrunn“ in Mauren. (hni)

im Internet unter www.lg-donau-ries.de

