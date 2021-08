Albuchschützen ehren ihre Gründungsmitglieder

Die für das große Schmähinger Dorffest geplante Würdigung ist jetzt nachgeholt worden

Bei der 51. Mitgliederversammlung der Albuchschützen im Schützensaal in Schmähingen standen als „Pflichtprogramm“ die Berichte der Vorstandschaft auf dem Programm. Höhepunkt der ansonsten bewusst kurz gehaltenen Veranstaltung war neben den Ehrungen für verdiente Mitglieder vor allem die nachgeholte Würdigung der noch lebenden Gründungsmitglieder. Ursprünglich war geplant, diese am großen gemeinsamen Fest der Schmähinger Vereine – der Albuchschützen, des Soldaten- und Veteranenvereins sowie des Obst- und Gartenbauvereins – unter dem Motto „Schmähingen feiert!“ an Pfingsten 2020 im 1000-Personen-Festzelt auf der Ehrenbühne vorzunehmen.

Der 1. Schützenmeister Erich Oswald ging in seinem Jahresbericht auf die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr ein. Geprägt gewesen sei das Jahr zunächst von den Vorbereitungen für das geplante Fest und dann den Einschränkungen und Auflagen durch die zahlreichen staatlichen Infektionsschutzverordungen. Da der Neubau der Schießstätte nun – bis auf wenige Restarbeiten an den Außenanlagen – weitgehend fertiggestellt ist, konnte Martin Rösch vom Bauausschuss der Versammlung einen Überblick über den aktuellen Planungsstand zur Schaffung von Parkplätzen im Zusammenhang mit der Dorferneuerung in Schmähingen vorstellen.

Der Kassenbericht von Jutta Schreiber und der – coronabedingt kurze – Sportbericht von Sportwart Michael Endreß folgten. Sowohl die Wettbewerbe auf Vereins- wie auch auf Verbandsebene konnten nicht durchgeführt werden, da der Schießbetrieb eingestellt werden musste. Lediglich der Vorkampf im Schülercup des Riesgau konnte noch stattfinden: Sophia Kepplinger erreichte dabei mit 338 Ringen den siebten Platz, Nikolai Dollmann mit 325 Ringen den elften Platz.

Der Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen. Zunächst richtete stellvertretender Gauschützenmeister Sebastian Pusch ein Grußwort an die Versammlung. Er und der 1. Schützenmeister ehrten anschließend mit dem Gauehrenzeichen in Bronze Martin Klink, Michael Endreß und Christoph Klink. Die Ehrennadel für treue Mitarbeit des Bezirks Schwaben wurde an Daniela Löfflad und Markus Hopf verliehen. Für die Vereinstreue bei den Albuchschützen wurden ebenfalls Urkunden und Abzeichen verliehen: für 25-jährige Mitgliedschaft an Matthias Hopf, Bernd Saur, Michaela Böllmann und Daniela Löfflad, für 40-jährige Treue zum Verein an Rudolf Rösch und bereits 50 Jahre ist Ernst Fackler Vereinsmitglied.

Zum Abschluss und Höhepunkt der Mitgliederversammlung konnten folgende noch lebende Gründungsmitglieder bei der Versammlung persönlich ihre Urkunden und Ehrenzeichen entgegennehmen: Ehrenschützenmeister Hans Hubel, Johann Deizer, Hans Hussel, Heinrich Endreß, Rudolf Hertle, Karl Hopf und Friedrich König. 1. Schützenmeister Erich Oswald würdigte die Geehrten einzeln für ihre Leistungen und den Dienst für den Verein. (eo)