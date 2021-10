Große Pläne mit neuem Sportgelände

SG Alerheim stellt Ausbauprojekt vor und wählt neues Führungsteam

Bei der Generalversammlung der Sportgemeinschaft Alerheim standen nicht nur Neuwahlen der Vorstandschaft, sondern auch große Projekte wie der Umbau des Sportgeländes auf der Tagesordnung.

Zu Beginn der gut besuchten Versammlung blickte Vorstand Martin Schörger auf das mehr als ungewöhnliche Jahr 2020 zurück. Er stellte dar, dass der wirtschaftliche Bereich des Vereins durch die Pandemie nahezu zum Erliegen kam und dementsprechend kaum Gewinne erwirtschaftet werden konnten. Auch der sportliche Rückblick fiel sowohl im Seniorenbereich als auch bei der Jugend der Fußball-Abteilung sehr kurz aus. Zumindest in den Sparten Volleyball und Tennis konnte im Freien teilweise trainiert werden, wobei beide Abteilungen sich über stetigen Zuwachs freuen können. Der Fokus der Versammlung lag damit auf dem zukünftigen Vereinsgeschehen. Insbesondere wurde ein Appell an alle Mitglieder gerichtet, dass es immer schwieriger werde, ehrenamtlich Tätige für den Verein zu finden. Bei gleichbleibender Entwicklung werde es zukünftig nicht mehr möglich sein, allen Kindern und Jugendlichen ein Sport-Angebot machen zu können. Gleichzeitig gelte um so mehr ein Dank allen, die sich ehrenamtlich für den Verein engagieren.

Der Appell galt auch für die anschließend anstehenden Neuwahlen der Vorstandschaft. Aus dem bisherigen Gremium stellten sich sechs Mitglieder nicht mehr zur Verfügung. Bei zahlreichen Gesprächen im Vorfeld konnten als Ersatz lediglich vier Nachfolger gefunden werden, sodass eine Neuwahl zunächst nicht möglich schien. Aus der Versammlung stellten sich weitere vier Mitglieder zur Wahl, sodass die Neuwahlen stattfinden und das neue Gremium gewählt werden konnten. Die neue Vorstandschaft besteht aus Martin Schörger (1. Vorsitzender), Lars Rau (2. Vorsitzender), Heiko Wende (Kassier), Lena Hubel (Schriftführerin) sowie den Beisitzern Tobias Schmidt, Jana Fälschle, Margit Löfflad, Miriam Czasny, Andreas Ziegelmeier, Sebastian Hertle, Sarah Schröppel und Alexander Schmidt.

Mit großer Spannung wurde der Bericht des Bau-Ausschusses über die Neugestaltung des Sportgeländes erwartet. Stellvertretend für den Bauausschuss stellte Florian Schnell den aktuellen Planungsstand vor. Nachdem der ursprüngliche Trainingsplatz wie berichtet weichen musste, wird der Bau eines neuen Spielfeldes notwendig. Diese Tatsache möchte der Verein nutzen, um das komplette Gelände neu und attraktiv zu gestalten. Unter anderem sollen nach derzeitigem Planungsstand neue Beachvolleyball-Plätze, ein neuer Spielplatz, eine Beregnungsanlage und gegebenenfalls ein Multifunktions-Platz entstehen.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Klaus Doppelbauer, Karin Ganzenmüller, Florian Gerber, Stefanie Hopf, Karin Hubel, Klaus Klügl, Stefan Lang, Alexander Schmidt und Klara Wiedemann (jeweils 25 Jahre) sowie Gisela Geiß, Heinz Geiß, Siegfried Koffler, Wolfgang Straß, Martin Wagner und Willi Bachmann (jeweils 40 Jahre).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Fritz Deiß, Manfred Schick, Karl Schmidt, Heinrich Wagner und Heinrich Rothbauer geehrt. Christa Besel, Reinhard Eichelmann, Karl Engel, Fritz Hiesinger, Heinrich Schmidt, Willi Schönamsgruber, Franz Vogel, Willi Bachmann und Heinrich Rothbauer wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.