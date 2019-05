vor 8 Min.

Holzkirchen spielt in Donauwörth

Am Vatertag ist der TSV Wertingen der Gegner

Die erste Runde der Fußball-Relegation zur Bezirksliga ist absolviert und es könnte sein, dass die vier Gewinner – darunter der SV Holzkirchen – bereits die Qualifikation geschafft haben. Das entscheidet sich allerdings erst am kommenden Samstag, wenn feststeht, ob dem FV Erkheim (Vizemeister der Bezirksliga Süd) der Aufstieg in die Landesliga gelingt oder nicht. Schafft Erkheim den Sprung nach oben, werden vier Plätze in der Bezirksliga frei, ansonsten drei.

Weil Bezirksspielleiter Rainer Zeiser so lange nicht warten möchte, wird die (unter Umständen im Nachhinein überflüssige) zweite Relegationsrunde diesen Donnerstag ausgetragen. Dabei trifft der SV Holzkirchen auf den TSV Wertingen (in Donauwörth) und der TSV Neusäß muss gegen den TSV Kammlach ran (in Wiesenbach). Beide Spiele beginnen um 17 Uhr.

Sollte ein weiteres Spiel der beiden Verlierer notwendig werden, findet es am kommenden Dienstag, 4. Juni, statt. (RN)

