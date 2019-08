vor 24 Min.

Im vorgezogenen Derby der erste Punkt der Saison

Holzkirchen und Rain II trennen sich 2:2. Schneller Rückstand kann die Rieser diesmal nicht schocken

Von Klaus Jais

Für die einen war es der erste Punkt der laufenden Saison, für die anderen bereits das vierte Remis am sechsten Spieltag. Die Rede ist vom 2:2 im Landkreisderby der Bezirksliga Nord zwischen dem SV Holzkirchen und dem TSV Rain II.

Die Rieser gerieten bereits nach drei Minuten in Rückstand, als Tuncay Havur von Julian Rieder überlaufen und dessen Rückpass von Johannes Hippele unhaltbar versenkt wurde. Danach fand das Spiel überwiegend in der Hälfte der Heimelf statt, doch auf die nächste Torszene mussten die 160 Zuschauer bis zur 30. Minute warten, als Hippele an Torwart Sabahudin Cama scheiterte. Der SVH-Keeper war wenig später bei einem Eckball von Gästekapitän Michael Haid gefordert und als Fabian Miehlich auf Rieder passte, war wieder bei Cama Endstation. Mit ihrer ersten Torchance gelang den Einheimischen der Ausgleich: Micha Köhnlein flankte auf seinen Cousin Marcel Köhnlein, der mit Zug zum Tor zum 1:1 einköpfte (33.). Bis zum Halbzeitpfiff des sicheren Schiedsrichters Abdullah Carman (Hollenbach) erreichten die Gastgeber ein ausgeglichenes Spiel. Nach einem Zuspiel von Joshua Zwickel zögerte Marcel Köhnlein nicht lange, doch er zielte über das Tor (38.).

Auch in der zweiten Hälfte hatten die Gäste, die auf ihren Torjäger Michael Krabler verzichten mussten, die erste Chance, als Hippele abzog und Torwart Cama nachfassen musste. Dann schalteten jedoch die Platzherren in den Vorwärtsgang und hatten durch Jannik Beck (50.), Zwickel (52.) und bei einem Linksschuss von Marcel Köhnlein (55.) erfolgversprechende Offensivaktionen. In der 64. Minute fiel das nicht unverdiente 2:1, als sich Zwickel gegen Robin Spieler und Laurin Bischofberger durchsetzte, den Ball vors Tor gab, wo Beck mit der Hacke verlängerte und die Kugel von Muris Avdics Schienbein ins Netz prallte.

Nun drängten die Tillystädter auf den Ausgleich: Marco Luburic köpfte vorbei (68.) und der eingewechselte Robin Spieler verlängerte eine Freistoßflanke an den Pfosten (70.). Nach einem Gewühl im SVH-Strafraum rettete Jörg Strauß bei einem Schuss von Haid kurz vor der Linie. Im Gegensatz zu den letzten Spielen der Rieser mit vielen Gegentoren hielt diesmal die Abwehr. Dennoch gelang den Gästen der verdiente Ausgleich durch einen unhaltbaren Schuss von David Pickhard in der 80. Minute.

SV Holzkirchen Cama; Strauß, Thomas Rau, Havur, Draxler (ab 77. Schneider), Micha Köhnlein, Simon Hopfenmüller, Marcel Köhnlein (ab 84. Eichberger), Zwickel, Demel, Beck (ab 91. Deubler).

TSV Rain II Besel; Rieder (ab 60. David Pickhard), Haid, Bischofberger (ab 64. Scheitler), Luburic, Avdic, Hippele, Drabek, Willsch (ab 58. Spieler), Miehlich, Hackenberg.

Schiedsrichter Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer 160

Tore 0:1 Johannes Hippele (4.), 1:1 Marcel Köhnlein (34.), 2:1 Eigentor (64.), 2:2 David Pickhard (82.)

