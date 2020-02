13.02.2020

In der Bezirksliga noch viel vor

Deininger U17 war auch in der Hallenrunde erfolgreich

Nach einer durchweg erfolgreichen Hallenrunde starten die U17-Juniorinnen der SpVgg Deiningen, derzeit verlustpunktfreier Tabellenführer der Bezirksliga Nord, am kommenden Montag in die Vorbereitung. Mit einer „weißen Weste“ konnten die Fußballerinnen souverän die Hallenkreismeisterschaft in der Nördlinger Schillerhalle gewinnen (am 4. Januar). Nur einen Tag darauf waren sie beim Privat-Turnier des SV Wörnitzstein-Berg am Start und erreichten hier einen guten vierten Platz. Hier merkte man das Vortagesturnier in den Köpfen und Beinen.

Beim Bezirksturnier in Wertingen (12. Januar) konnte als zweitjüngstes Team ebenfalls ein guter vierter Platz erreicht werden, wobei man hier den beiden Finalisten Schwaben Augsburg (0:2 im Halbfinale) und Kleinerdlingen (1:2 im Gruppenspiel) alles abverlangte und nur knapp verlor.

Zu 14 Trainingseinheiten bittet das Trainerteam um Chefcoach Egon Betzler, Michelle Grieb, Jochen Jais und Torwarttrainer Michael Hertle, bevor es am 28. März zum ersten Punktspiel zur JFG Lech-Schmutter (Ellgau) geht. In der Vorbereitung testen die Deininger zu Hause am Sonntag, 1. März, gegen den FC Augsburg, am Samstag, 7. März, beim Bayernligisten FC Ingolstadt (auf Kunstrasen) und danach geht es am Samstag, 21. März, wieder zu Hause gegen die Kickerinnen von Schwaben Augsburg. Zwischen den Vorbereitungsspielen bestreiten die Rieserinnen dann noch am 14. März die zweite Runde des Bezirkspokals. Hier wurde der Gegner noch nicht ausgelost. Weiter geht es dann am Sonntag, 5. April, mit dem Nachholspiel bei der SG Glött/Aislingen, bevor es vom 9. bis 11. April (Ostern) zum Trainingslager in die bayerische Landeshauptstadt geht. Hier stehen zwei Testspiele, einige Trainingseinheiten, ein Ausflug und ein Stadionbesuch an. Das Teambilding steht hier im Vordergrund. Verstärken konnte sich der Tabellenführer im Winter auch noch. Zwei externe Neuzugänge, die Rückkehr einer verletzten Stammspielerin und eine Spielerin, die schon öfters ausgeholfen hat, machen die angespannte Personalsituation vermutlich etwas einfacher. (mih/jais)

Themen folgen