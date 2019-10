vor 25 Min.

In der ersten Halbzeit den Sieg verpasst

Nördlinger U19 vergibt gegen Geretsried zu viele Tormöglichkeiten

Von einer „unnötigen Niederlage“ sprach Wolfgang Meyer, der Trainer der U19 des TSV Nördlingen, nach dem 1:3 gegen TuS Geretsried. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Torchancen liegen gelassen“, so der TSV-Coach.

Die Oberbayern begannen druckvoll und bereits nach vier Minuten musste Torwart Samuel Hertle einen frühen Rückstand verhindern. In der zehnten Minute hätte zwingend das 1:0 für die Rieser fallen müssen, als Maximilian Beck nach einem Zuspiel von Fabian Lechler aus sieben Metern zum Abschluss kam. In der 27. Minute gingen die Gäste in Führung, als ein Freistoß aus 20 Metern durch den bevölkerten Strafraum flog und letztlich Michael Becker zur Stelle war. Nach einer halben Stunde eine hundertprozentige Ausgleichschance durch Lechler, der am Gegner schon vorbei war, dann aber im Abschluss zögerte. Drei Minuten später hätte Schiedsrichter Sebastian Deak (TSV Rain) bei einem Foul an Tim Eckstein durchaus auf den Elfmeterpunkt zeigen können. In der 37. Minute war für den angeschlagenen Endrit Imeri das Spiel beendet; für ihn kam Marius Wille. Immer wieder Lechler: In der 40. Minute hatte er eine Chance zum 1:1 und in der 43. Minute hätte er zu einem mitgelaufenen Spieler quer legen müssen.

Ergebniskorrektur per Foulelfmeter

Fünf Minuten nach Seitenwechsel erhöhten die Gäste auf 2:0: Torwart Hertle konnte noch parieren, doch dann brachten seine Vorderleute den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der Nachschuss saß. Danach wogte die Partie hin und her, doch an klaren Chancen mangelte es beiderseits. In der 74. Minute fiel das vorentscheidende 0:3. Zuvor hatten die Gäste den Ball über die Abwehr gespielt und Benedikt Günther verlor einen Zweikampf. Wenig später verhinderte Torwart Hertle in einer Eins-gegen-Eins-Situation sogar das 0:4. In der 85. Minute konnten die Einheimischen auf 1:3 verkürzen, als Mirko Puscher beim Dribbling gefoult wurde und er selbst den Elfmeter verwandelte. Die Gäste kassierten insgesamt fünf gelbe Karten, die Rieser deren drei.

Als nächstes steht am kommenden Samstag das Spiel in Planegg-Krailling an; dann steht Johannes Marb nach Ablauf seiner Vier-Spiele-Sperre wieder zur Verfügung. (mey/jais)

TSV Nördlingen U19 Samuel Hertle; Sandmeyer, Günther, Jaumann, Imeri (ab 37. Wille), Seitz (ab 68. Wagner), Lechler, Sebastian Hertle, Eckstein, Puscher, Beck.

