Fußball-Spielleiter: "Ich glaube nicht, dass wir noch alle Spiele hinbekommen“

Plus Fußball-Spielgruppenleiter Wolfgang Beck zieht eine Bilanz des bisherigen Saisonverlaufs. Die große Anzahl von schweren Verletzungen gibt ihm genauso zu denken wie die Verbandsankündigung zur Hallensaison.

Herr Beck, die komplette Vorrunde ist in allen Ligen, für die Sie zuständig sind, mit wenigen Ausnahmen absolviert. Glauben Sie angesichts stark ansteigender Corona-Infektionszahlen, dass das November-Programm mit drei regulären und einem Nachhol-Spieltag noch komplett stattfinden kann?