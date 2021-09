15-Jähriger trifft mit der Hacke

Rieser U19-Kicker steht bei „Bayern-Treffer des Monats“ zur Wahl

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch im bayerischen Amateurfußball. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) suchen ab sofort den „Bayern-Treffer des Monats“ August. Sechs Traumtore stehen bis zum 15. September (15 Uhr) auf www.bfv.de und in der BFV-App zur Wahl. Der BR präsentiert die Treffer der Kandidaten auch auf www.br.de/sport. Der Gewinner erhält die begehrte „Bayern-Treffer“-Trophäe. Am Ende der Saison nehmen alle Monatssieger automatisch an der Wahl zum „Bayern-Treffer des Jahres“ teil.

Auf den Spuren von Bastian Schweinsteiger

Ein Kandidat für den „Bayern-Treffer des Monats“ August ist Max Müller (A-Junioren SG Hohenaltheim/Amerdingen), der eine Hereingabe wie Bastian Schweinsteiger im April 2013 gegen Eintracht Frankfurt mit der Hacke ins Tor beförderte. Das Tor von Max Müller (15) ist unter https://youtu.be/aBGECqMe7vM zu finden. (jais)