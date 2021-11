Defizite in der Abwehr

Wieder nur Remis der TSV-U16

Auch im letzten Heimspiel konnte die U16 des TSV Nördlingen keinen Heimdreier einfahren. Gegen die U16 des FC Stätzling musste man sich mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben.

Die Rieser hatten in den ersten 25 Minuten klare Vorteile und auch mehrere hochkarätige Möglichkeiten, um deutlich höher als 1:0 (Torschütze Theo Peter) zu führen. Danach ließ man den Gegner wieder ins Spiel kommen und kassierte fünf Minuten vor der Pause den Ausgleich. Auch in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit hatten die Gäste ein Übergewicht, das sich nach katastrophalem Abwehrfehler in der 2:1-Führung widerspiegelte. Danach waren wieder die Einheimischen am Zug und konnten das Spiel sogar wieder in eine 3:2-Führung drehen (Torschützen: Dominick Bittner und Theo Peter). Man hatte auch noch Chancen zu erhöhen (darunter ein verschossener Foulelfmeter), kassierte aber kurz vor Schluss nach erneut schwachem Abwehrverhalten noch den 3:3-Ausgleich.

TSV-Trainer Markus Leister meinte nach der Partie: „Wir müssen unsere Defizite im Abwehrverhalten abstellen, unsere mangelhafte Chancenverwertung erheblich verbessern und uns viel mehr am Spiel beteiligen, um in der Frühjahrsrunde in der BOL konkurrenzfähig sein zu können.“ (le/jais)