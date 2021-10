U13 kommt gegen Meitingen nicht über Remis hinaus

TSV-Junioren hadern mit dem Schiedsrichter

Die Fußball-U13-Junioren des TSV Nördlingen haben gegen den TSV Meitingen 0:0 gespielt. „Es war ein guter Gegner, doch diesmal hat trotz dreier Chancen im ersten Durchgang das Tor gefehlt“, meinte TSV-Trainer Kazim Temizel. Nach einer Viertelstunde agierte Gregor Seefried mit viel Dynamik und spielte einen Schnittstellenball auf Ben Müller, aber der ließ die erste gute Tormöglichkeit aus. Dann scheiterte Hannes Reitsam an der Meitinger Keeperin Mona Lichtenstern. Chance Nummer drei hatte Hannes Thum, doch beim Abschluss im Strafraum war der Winkel zu spitz. Die zweikampfstarken Meitinger waren im ersten Durchgang nicht gefährlich, lediglich zwei, drei Fernschüsse waren zu notieren. Trainer Kazim Temizel wechselte zur Halbzeit: Hannes Reitsam machte Platz für Marlon Rößner. Die Rieser haderten im zweiten Abschnitt mit Schiedsrichter Eckhart Radke (ESV Augsburg), als ein Meitinger stolperte und im Fallen die Hand zum Ball ging. Eine hundertprozentige Chance ließ Müller liegen, als Toni Rieger auf der Außenbahn durchgebrochen war und auf Müller zurücklegte. Zehn Minuten vor Spielende drängten die Gastgeber auf das Siegtor. Glück für die Rieser beim Schuss an die Latte, und der Nachschuss wurde eine Beute von Torwart Muhammed Dibrani. Außerdem richtete eine scharfe Hereingabe keinen Flurschaden an. Am kommenden Sonntag (10 Uhr, Rieser Sportpark) kommt es zum Gipfeltreffen mit der U12 des FC Augsburg. (te/jais)