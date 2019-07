vor 41 Min.

Jugendturnier beschließt die Saison

23 Mädchen und Buben beim TC Maihingen/Utzwingen am Start

Zum Abschluss der Trainingssaison veranstaltete der TC Maihingen/Utzwingen für alle jugendlichen Vereinsmitglieder ein Abschlussturnier mit 22 Kindern. Hier konnten sie ihren Eltern zeigen, was sie im Training den ganzen Sommer über mit Trainer Martin Wiedenmann gelernt haben. Eingeteilt wurde in drei Alterskategorien: Die Anfängergruppe zeigte beim Talentino-Sportabzeichen ihren Umgang mit Schläger und Ball. Die zweite Gruppe mit den U14-Spielern und die dritte Gruppe mit der U18 kämpften um jeden Punkt in den Tennissätzen in Form von Tiebreaks. Nach der Siegerehrung der Erstplatzierten erhielten alle Teilnehmer ein Geschenk und der gelungene Tag klang bei gemütlichem Beisammensein aus. (dwu)

Themen Folgen