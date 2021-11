Munningen zweimal erfolgreich

Spiel der ersten Mannschaft fiel kurzfristig aus

Das Spiel der ersten Mannschaft der Munninger Sportkegler fiel aus. KC Losodica Munningen II setzte sich souverän in Höchstädt durch und die vierte Mannschaft siegte zu Hause gegen Mörslingen

SKK Mörslingen II – Losodica Munningen verlegt

A: SSV Höchstädt G1 – KC Losodica Munningen II 1977:2097 (1:5). – Die zweite Mannschaft des KC Losodica Munningen war am Wochenende in Höchstädt zu Gast. Trotz der Heimpleite aus der Vorwoche traten die Kegler selbstbewusst auf und konnten schon nach der ersten Bahn einen Vorsprung von 55 Holz verbuchen. Alexander Rudel erkämpfte dabei mit überragenden 557 Holz (Tagesbestleistung) seinen Mannschaftspunkt. Anschließend konnten auch beide Schwab-Cousins ihre Punkte gewinnen und den Vorsprung auf 120 Holz ausbauen. Lediglich Jochen Schwab verlor seinen Mannschaftspunkt trotz soliden 512 Holz. Am Ende des Tages brachten die Munninger zwei Punkte mit nach Hause und kletterten damit auf den dritten Tabellenplatz.

Strobel S. - Rudel Alex 502:557 (1:3); Gollmann L. - Schwab Jakob 448:519 (0:4); Kordik P. - Schwab Max 503:509 (2:2); Aninger A. - Schwab Jochen 524:512 (2:2)

A: KC Losodica Munningen G2 - SKK Mörslingen G2 1822:1723 (5:1). – Auch die vierte Mannschaft entschied ihr Heimspiel für sich und gewann mit 5:1 Mannschaftspunkten. Das U18-Duo, bestehend aus Hannes Hertle und Hanna Bucher, begann mit zwei gewonnenen Mannschaftspunkten und legte damit den perfekten Start hin. Hanna Bucher erzielte dabei mit 492 Holz Tagesbestleistung. Anschließend konnten die Gruber- Brüder nur eine von vier Bahnen gewinnen und mussten so ihren Punkt abgeben. Leo Schneele entschied sein spannendes Duell für sich und konnte so den dritten Mannschaftspunkt für den KCM gewinnen.

Hertle Hannes - Laber G. 449:428 (3:1); Bucher Hanna - Kotter R. 492:416 (4:0); Gruber Manfred / Gruber Willi - Bobinger J. 432:442 (1:3); Schneele Leo - Herreiner J. 449:437 (3:1)