Pokalerfolg trotz mäßiger Leistung

Goldburghausen auch im Nachholspiel siegreich

Im Kreisklassenpokal reichte Goldbergkeglern ein mäßiges Ergebnis zum Weiterkommen. Eigentlich tat man fast alles, um das Spiel nicht zu gewinnen. Eines der schlechtesten Ergebnisse der letzten Zeit reichte dann doch, um ins Halbfinale einzuziehen.

. – Die beiden Startkegler Markus Ostertag und Thorsten Steinmeyer konnten mit ihren Ergebnissen nicht überzeugen. Markus Ostertag holte mit viel Glück wenigstens noch den Mannschaftspunkt. Thorsten Steinmeyer erzielte auf der letzten Bahn 157 Holz, sodass sich der Holzrückstand zur Halbzeit in Grenzen hielt. In den Schlusspaarungen verlor Gotthard Volk weiter an Boden, doch Jürgen Förstner holte den nächsten Punkt. Aufgrund der besseren Gesamtholzzahl ging der Sieg dann doch noch an Goldburghausen.

Weber - Ostertag 2:2 (484:487), Ritter - Steinmeyer Th. 3:1 (518:507), Veh - Volk 2:2 (490:469), Bobinger - Förstner J. 1:3 (454:522)

. – Die zweite Mannschaft erwischte im Nachholspiel gegen Lauingen einen guten Tag und war den Gästen in allen Belangen klar überlegen. Jessica Steinmeyer holte am Start mit sehr guten 505 Holz gleich den ersten Punkt. Danach erkämpfte sich Jakob Förstner mit einem 3:1 den nächsten Punkt. Zur Halbzeit sah es damit schon sehr gut aus für die Heimmannschaft. Markus Allgeyer stellte dann die Weichen endgültig auf Sieg. Mit hervorragenden 535 Holz und einem deutlichen 4:0 ließ er seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance.

Jetzt musste Lena Götz das Spiel nur noch nach Hause bringen. Gegen einen Gegner, der faktisch wusste, dass hier nichts mehr zu holen war, gelang dies auch souverän. Damit blieben zwei wichtige Heimpunkte in Goldburghausen. (foe)

Steinmeyer J. - Häusler 2:2 (508:503), Förstner Ja. - Spielberger 3:1 (474:457), Allgexer M. - Kaiser 4:0 (535:471), Götz L. - Suck 4:0 (505:434)