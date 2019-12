vor 5 Min.

Klare Erfolge für die Wörnitzschützen

Wechingen gewinnt auch am letzten Wettkampftag des Jahres seine Begegnungen. Damit bleiben die Rieser weiter Tabellenführer

Von Kathrin Mädler

Für den letzten Wettkampftag im Jahr 2019 der Luftgewehr-Schwabenliga war die Mannschaft aus Asbach-Bäumenheim zu Gast in Wechingen. So sind die Wettkämpfe verlaufen:

Weil seine Gegnerin mit 88 Zählern miserabel in das Duell startete, enteilte Daniel Keiling uneinholbar. Bei Markus Groß war es die 97er-Serie, mit der er sich in der zweiten Hälfte endgültig absetzte und sich einen Einzelpunkt sicherte. Sein Bruder Thomas Groß fand seinen Rhythmus zwar erst in der dritten Serie, doch bis dahin hatte er seinen Vorsprung schon auf sieben Ringe ausgebaut. Dank einer Abschlussserie von 97 Ringen gelang es auch Katharina Kuhn, das Match knapp zu gewinnen. Katja Schröppel fand ihre Meisterin in der drittbesten Sportschützin der gesamten Schwabenliga, was den einzigen Siegerpunkt für das Tabellenschlusslicht aus Asbach-Bäumenheim bedeutete.

Am Nachmittag stießen die Gastgeber auf die ebenfalls abstiegsgefährdeten Kameraden aus Offingen. Auf Dauerbrenner Thomas Groß, der die vergangenen acht Begegnungen alle für sich entschied, war wie immer Verlass. Ein genauso verlässlicher Punktegarant war Daniel Keiling, da er seinem Kontrahenten mit 96 und 97 Ringen stets überlegen war. Obwohl Markus Groß nach 20 Schuss bereits mit fünf Zählern zurücklag, riss er das Ruder dank einer grandiosen 100er- und 99er-Serie herum und erreichte damit sogar Saisonbestleistung. Katharina Kuhn erging es ähnlich wie am Vormittag: Sie gewann mit nur einem Ring Abstand. Trotz eines starken Resultates musste sich Katja Schröppel im Stechen behaupten, was sie mit einer Zehn beendete und den 5:0-Sieg der Wörnitzschützen vervollständigte.

Schwabenliga im Überblick

– Katja Schröppel – Sonja Hintermeier 388:391; Markus Groß – Alexander Rettinger 386:382; Katharina Kuhn – Sabrina Ziegelmeier 378:377; Thomas Groß – Stefan Bächer 375:368; Daniel Keiling – Iris Harlacher 372:359.

– Katja Schröppel – Katja Hins 389:389 (Stechschuss 10:9); Markus Groß – Hermann Hins 388:380; Katharina Kuhn – Armin Pfäffle 377:376; Thomas Groß – Matthias Stoll 384:374; Daniel Keiling – Jürgen Kohlhepp 378:367.

Wechingen 16:0 34:6 15305

Breitenthal 12:4 24:16 15180

Oberndorf 12:4 23:17 15174

Tronetsh.-Wil. 8:8 22:18 15209

Binswangen 8:8 19:21 15230

Amberg 6:10 19:21 15217

Offingen 2:14 10:30 14992

Asbach-Bäum. 0:169:31 15027

