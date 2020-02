vor 22 Min.

Königstitel bleibt in der Familie

Hans-Georg Schiele löst seinen Bruder Thomas als Regent ab

Zur diesjährigen Königsfeier der SG 1928 Kleinerdlingen-Holheim konnte die 1. Schützenmeisterin Karin Link zahlreiche Mitglieder und Gäste im Holheimer Gemeindezentrum begrüßen. Nachdem der Ortssprecher Dr. Josef Schormüller ein paar Grußworte gesprochen hatte, ging es zur Preisverteilung über.

Gewinner des Hopfensitz-Wanderpokals wurde Hans-Georg Schiele mit einem 142,6 Teiler, gefolgt von Thomas Schiele (158,8 T.) und Marcus Sienz (168,6 T.). Der Walter-Kroker-Wanderpokal ging an Albert Lechner (68 Punkte), gefolgt von Michaela Leberle (76 Punkte) und Thomas Schiele (83 Punkte). Beim VGM-Wanderpokal hatte Jürgen Link mit einem 10,7 Teiler die Nase vorn, auf den Plätzen zwei und drei folgten Michaela Leberle mit einem 21,7 Teiler und Hans-Georg Schiele (93,1 T.). Den Link-Wanderpokal gewann Hans-Georg Schiele (58,4 T.) vor Thomas Fischer (144,8 T.) und Michaela Leberle (198,3 T.). Der erste Platz der Blattl-Prämie ging wiederum an Hans-Georg Schiele (87,80 T.) vor Thomas Fischer (95,90 T.) und Michaela Leberle (151,60 T.). Das beste Jahresblattl schoss Karin Link mit einem 21,4 Teiler. Bei der Festserie belegte Hans-Georg Schiele mit 97 Ringen den ersten Platz. Auf Platz zwei folgte Michaela Leberle mit 96 und auf Platz drei Thomas Fischer mit 95 Ringen. Das Festblattl gewann Thomas Fischer (17 T.) vor Hans-Georg Schiele (22 T.) und Thomas Schiele (50 T.). Die dieses Jahr erstmals herausgeschossene Glücksscheibe ging beim Luftgewehr an Xaver Kugler mit 19 Punkten und beim Bogenschießen an Thomas Schiele mit 20 Punkten. Als Glückszahl wurde die Zahl 19 festgelegt.

Nach einer kurzen Pause kam es zum Höhepunkt des Abends, der Königsproklamation. Bogenkönig wurde mit einem 4,7 Teiler Kai Wanner vor Udo Mangold (19,7 T.) und Karin Link (138,5 T.). Neuer Schützenkönig wurde mit einem 26,7 Teiler Hans-Georg Schiele, der seinen Bruder Thomas als Regent ablöste, gefolgt von Michaela Leberle (60,8 T.) und Rudolf Weber (95,1 T.). Mit Musik und Tanz sowie der alljährlichen Tombola wurde dann noch gefeiert. (as)

